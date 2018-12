Google Plus se închide mai devreme, de nesigur ce a ajuns

Google Plus a fost o rețea socială moartă încă de la naștere, doar că gigantul tech nu s-a prea împăcat cu ideea asta. Acum, însă, se grăbește să o închidă, pe fondul breșelor de securitate.

Google Plus a avut de-a face cu două breșe de securitate majore într-un singur an. Asta a convins compania să anunțe o închidere timpurie a serviciului. Astfel, Plus va dispărea în următoarele luni, iar accesul API va fi închis în următoarele 90 de zile.

Cea mai nouă vulnerabilitate a afectat 52,5 milioane de utilizatori, conform Google. Informații de pe profiluri, inclusiv nume, adrese de mail, vârste și ocupații au fost expuse. În plus, și conturile setate pe privat au fost afectate.

”Odată cu descoperirea acestei noi problema, am decis să accelerăm închiderea API-urilor din Google Plus: asta se va întâmpla în 90 de zile”, au declarat oficialii companiei într-o postare pe blog. Mai mult, calendarul închiderii serviciului a fost accelerat. Închiderea nu va mai avea loc în august, ci în aprilie 2019.

Google ar fi descoperit problema din rețeaua socială în cadrul testării standard pe care o face asupra serviciilor sale. În plus, compania susține că nu există dovezi conform cărora dezvoltatorii care aveau acces la aceste data au fost conștienți de problema existentă, sau că ar fi folosit-o în scopuri răuvoitoare.

Google a început să îi notifice pe utilizatori cu privire la noua problemă. În luna octombrie, o vulnerabilitate similară a avut potențialul de a expune datele utilizatorilor către dezvoltatori pentru o perioadă de până la trei ani. Problema a fost descoperită în martie 2018, dar abia în octombrie a fost făcută publică.