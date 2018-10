Google Maps te ajută să ”urmărești” locații, la fel ca pe Facebook

La fel cum urmărește formații, baruri sau restaurante pe Facebook, ca să afli diverse noutăți despre ele, o funcție de Follow va fi integrată în Google Maps.

În țara noastră, cei mai mulți doritori de soluții de navigație gratuită folosesc Waze, unul dintre multele servicii deținute de Google. Cu toate acestea, există și foarte multe persoane pasionate de Google Maps. Aplicația gigantului din Mountain View beneficiază constant de actualizări, iar multe dintre ele sunt chiar interesante și utile.

Deja de câțiva ani, în momentul în care căutai o locație publică pe Google Maps, pe lângă adresa și numărul de telefon, aveai acces la fotografii din locație, calificative de la utilizatori și, eventual, o descriere oficială.

De acum înainte, pe lângă faptul că volumul de informații disponibile în acea fereastră se va extinde, vei putea să ”urmărești” baruri, restaurante, săli de evenimente și alte instituții. Din acel moment, într-o manieră similară cu Facebook, vei putea vedea noutățile din locațiile urmărite în ecranul principal al Google Maps.

Noua funcție Follow a fost descrisă pe blogul oficial al Google. Aceasta este menită să te țină la curent cu evenimente, oferte, schimbări de program și nu numai.”Cei care folosesc Google Maps pe Android for putea de acum să urmărească locații direct din aplicație. Funcția care se propagă acum, îți permite să cauți o cafenea pe care o îndrăgești sau un magazin de îmbrăcăminte pe care îți doreai să-l vizitezi și să apeși pe butonul Follow. Imediat după ce ai urmărit locuri, știri de la ele, precum evenimente, oferte sau alte actualizări îți vor apărea în tabul For You (Pentru tine), în țările în care este disponibile, iar în alte țări va ajunge în curând.”

Proprietarii locațiilor care vor să profite de această funcționalitate suplimentară pot crea un profil de afaceri cu până la trei luni înainte să le deschidă. Rămâne să vedem dacă această schimbare disponibilă momentan doar pe Android va transforma Google Maps într-un fel de Google+.