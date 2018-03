Google Lens pe iPhone te ajută să înțelegi mai bine lumea înconjurătoare

Google Lens este un concept mai vechi dezvoltat de Google în jurul ideii de căutare vizuală. Acum este prezent și pe iPhone-uri ca o funcție suplimentară introdusă în Google Photos.

Deși mi s-ar fi părut normal ca Google Lens să fie implementat în aplicația nativă de căutare Google, gigantul din Mountain View a avut altă părere. Ca urmare, în urmă cu aproximativ o săptămână, a introdus conceptul de căutare vizuală în Google Photos pentru Android. Partea bună este că, din câte se pare, respectiva opțiune nu este limitată la terminale cu platforma gigantului din Mountain View.

Printr-o postare pe Twitter ce poate fi văzută mai jos, cei de la Google au anunțat că cea mai nouă versiune de Google Photos pentru iOS, varianta 3.15 include funcția Google Lens. Având în vedere că respectiva opțiune funcționează online, propagarea se va desfășura în etape și s-ar putea să dureze până la două săptămâni până când te vei bucura de ea. Momentan, singurul gest pe care îl poți face în această direcție este să te asiguri că ai aplicația Google Photos actualizată, iar dacă îți lipsește, să folosești acest link pentru a o instala.

În privința funcționalității, Google Lens îți permite să obții rapid informații despre lucruri sau locații din jurul tău. Dacă orientezi telefonul către o statuie, ar trebui să vezi detalii despre personalitate reprezentată.

Dacă faci poză la o cutie de bomboane, ar trebui să vezi mai multe detalii despre ingrediente sau producător. O fotografie la o carte îți oferă acces rapid la review-uri, în timp ce imortalizarea unei cârți de vizită facilitează salvarea contactului în agendă.

Starting today and rolling out over the next week, those of you on iOS can try the preview of Google Lens to quickly take action from a photo or discover more about the world around you. Make sure you have the latest version (3.15) of the app.https://t.co/Ni6MwEh1bu pic.twitter.com/UyIkwAP3i9

— Google Photos (@googlephotos) March 15, 2018