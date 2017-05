Google Lens este un fel de Shazam pentru informații din fotografii

Google pune mare accent în 2017 pe rețele neurale și inteligență artificială, iar unul dintre rezultatele acestor eforturi constă în Google Lens.

Se fac deja câțiva ani de când oficialii companiei americane au insistat pe inteligență artificială ca fiind următorul pas important în evoluția serviciilor și produselor Google. În continuare vor fi evidente legăturile cu motorul de căutare care a făcut gigantul din Mountain View ceea ce este azi, dar experiența de utilizare va fi cu totul alta.

Primul rezultat ancorat în această filozofie este intitulat Google Lens. La bază o aplicație de captură foto/video, acest progrămel folosește rețele neurale pentru a identifica conținutul din fața camerei. Orientezi telefonul către o floare, vei ști imediat numele ei. Pui camera pe semnul de la intrarea într-un restaurant și vei avea acces instant la review-uri. Iar în momentul în care Google Lens va deveni un produs suficient de finisat, se va strecura în Google Photos și Google Assistant.

Similar cu Shazam care îți recunoaște orice melodie, Google Lens va avea abilitatea să interpreteze și interacționeze cu un amalgam de informații dintr-un cadru. Este suficient să pui camera pe stickerul de pe spatele routerului oferit de operatorul de telefonie și imediat ți se va conecta smartphone-ul la noua rețea Wi-Fi. Faci o fotografie la un afiș pentru un concert, iar detaliile acelui eveniment îți vor ajunge instant în calendar. Eventual, va facilita și achiziția de bilete printr-un serviciu online.

Când Google Lens își va găsi loc în Google Photos, îți va oferi o serie stufoasă de detalii legate de conținutul fotografiilor tale. În teorie, există câteva similarități între Google Lens și Bixby de la Samsung, dar compania americană a dus conceptul la un cu totul alt nivel. În plus, Lens este derivată din Google Goggles, o aplicație de căutare vizuală pe care am experimentat-o încă din 2010. Google Lens va ajunge online până la finele acestui an.

With Google Lens, your smartphone camera won’t just see what you see, but will also understand what you see to help you take action. #io17 pic.twitter.com/viOmWFjqk1

— Google (@Google) May 17, 2017