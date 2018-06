Google Home și Chromecast au devenit inutile peste noapte

În cazul în care ești utilizator de Google Home sau Chromecast, s-ar putea să fi întâmpinat mai multe probleme cu gadgeturile tale în ultimele 24 de ore.

Deși s-au implicat în mod direct în producția de telefoane și tablete în ultimii ani, în materie de hardware, cei mai mulți asociază brandul Google cu boxele inteligente Google Home și dispozitivele de streaming Chromecast. Până și Chromebook-urile de top Pixel sunt trecute cu vederea. În acest caz, în momentul în care majoritatea gadgeturilor Home și Chromecast au întâmpinat dificultăți de funcționare la nivel global, este evident că gigantul din Mountain View are de pierdut. Din păcate, aceasta a fost realitatea ultimelor 24 de ore.

Cei de la TechCrunch au postat numeroase detalii pe marginea căderii serviciilor online din spatele Google Chromecast și Google Home. De la apariția primelor discuții aprinse pe Reddit, nu a durat foarte mult până când oficialii Google au recunoscut problema și au început să publice câteva sfaturi pe Twitter.

We’re sorry to hear some of our users are experiencing issues with their Google Home and Chromecast. We’re on it. Stay tuned for updates.

Pe de o parte, având în vedere că Google Chromecast nu gravitează atât de mult în jurul unui asistent virtual sau a unor servicii online, te-ai fi așteptat să fie imun la astfel de probleme de partea serverelor. Din păcate, pentru că orice echipament ieșit din Mountain View este adânc ancorat în serviciile online ale Google, dacă au căzut câteva servere, toate boxele inteligente Home s-au transformat în bibelouri la nivel global. Cu Chromecast se întâmplă același lucru.

Oficialii Google s-au grăbit să afirme că analizează cu atenție problema și că implementarea unei soluții nu ar trebui să dureze mai mult de câteva ore. Dacă boxa ta smart îți aduce la cunoștință că nu este configurată, că ceva a mers prost sau a întâmpinat o problemă, soluția temporară a americanilor este să o scoți din priză și să o bagi înapoi.

We have a fix for Google Home and Chromecast. It will automatically roll out within the next 6 hours. To get back up and running now, reboot your device → https://t.co/CM4ov63F46. Thanks for sticking with us!

