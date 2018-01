Globurile de Aur 2018 au fost dominate de Netflix, Hulu și Amazon

Globurile de Aur 2018 au fost decernate în urmă cu câteva ore în Statele Unite și este evident că serviciile de streaming sunt mai relevante ca niciodată.

Piața globală de streaming este dominată de câțiva jucători importanți, Netflix, Amazon și Hulu. HBO joacă în ambele tabere, funcționând în continuare pe principiul unui post tradițional de televiziune, deși oferă un serviciu de streaming independent cu același conținut video on-demand. Investițiile în conținut original dedicat serviciilor de streaming au crescut în fiecare an, iar calitatea filmelor și serialelor este confirmată de premii precum Globurile de Aur 2018.

Decernarea premiilor Globurile de Aur 2018 a avut loc în urmă cu puțin timp la Los Angeles. Pe lângă posturile tradiționale de televiziune care continuă să obțină multe premii, serialele difuzate doar pe serviciile de streaming au câștigat cele mai importante distincții.

La Globurile de Aur 2018, The Handmaid`s Tale a fost definit ca fiind cel mai bun serial de tip dramă. Actrița din rolul principal, Elisabeth Moss a câștigat cea mai bună actriță într-un serial de tip dramă. Premiul nu vine neapărat ca o surpriză majoră pentru pasionații de filme și seriale, având în vedere că povestea lui Margaret Atwood este mai de actualitate ca niciodată. The Handmaid`s Tale poate fi văzut pe Hulu.

Amazon a câștigat premiul pentru cel mai bun serial de comedie/musical prin intermediul creației The Marvelous Mrs. Maisel. Din același serial, Rachel Brosnahan a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal de comedie/musical. Rachel Brosnahan este cunoscută pasionaților de streaming de la noi datorită rolului important din primele câteva sezoane de House of Cards. Cei care vor să vadă The Marvelous Mrs. Maisel, se pot abona la Amazon Prime Video cu doar 2,99 de euro pe lună pentru o perioadă limitată.

Apropo de Netflix, Aziz Ansari a câștigat cel mai bun rol principal masculin într-un serial de comedie pentru rolul său din Master of None.