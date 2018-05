Cinci seriale Netflix pentru Elena Udrea (dacă o ia cineva în serios)

Elena Udrea a aruncat o fumigenă superbă într-un interviu: Netflix i-a făcut ofertă. Nu zice despre ce, când, cât, dar are ofertă. Așa că trebuie speculat puțin pe subiect cu niște originale Netflix.

„[…] apropo, am avut, am o propunere de la Netflix. Să fac un serial. […] am primit propunerea când eram în România, dar acum li se pare și mai interesant că sunt aici. Mă gândeam ce interesant ar fi când intru eu în direct la televiziune, sunt în pantaloni scurţi, în papuci, dar în sus sunt îmbrăcată de birou.”

Fragmentul de mai sus e ce-a spus Elena Udrea despre oferta Netflix. Ceea ce e puțin ciudat și puțin improbabil. Netflix nu-i televiziune și e irelevant cum e îmbrăcată, dat fiind că nu intră „în direct”, ci totul e înregistrat dinainte, montat și difuzat la o anumită dată. E, foarte probabil, o veste aruncată, așa, de dragul de-a spune că e în vizorul celor mari. Ba chiar a spus c-a fost vizitată de cineva de la Netflix din Londra.

Așa că am compus o listă incompletă cu seriale originale Netflix în care Elena Udrea să facă rol secundar sau, de ce nu, chiar să devină personaj principal.

În ce seriale Netflix ar putea juca Elena Udrea

Primul nu poate fi altul decât Orange Is the New Black. E un serial despre penitenciar, un penitenciar cu femei, intrigi și ceva povești. E o rețetă clasică din anii ’90 cu viața din închisoare, schimbarea adusă de Netflix e că nu mai sunt bărbați, ci femei. Sigur Elena Udrea s-ar încadra perfect într-un rol, cum ar fi cea care le explică legile (dacă tot are Dreptul) sau le dă sfaturi despre înfrumusețare (dacă tot a apărut pe coperta unei reviste din România).

În Chapo ar putea lejer să fie unul dintre ajutoarele lui Chapo. Partea proastă e că omul care a inspirat serialul a ajuns la închisoare. Poate schimbă Netflix istoria, ca să facă loc pentru Elena Udrea.

Firesc, ar putea fi și în House of Cards, doar că acolo nu poate să aibă rol principal. Dacă în sezoanele de până acum Frank Underwood era șef și avea un bărbat asistent personal, Claire (soția lui) ar putea avea nevoie de ceva similar. Iată un rol numai bun pentru Elena Udrea.

GLOW e altă soluție minunată pentru Elena Udrea. Acțiunea e fixată acum aproape 30 de ani, dar poate e schimbat scenariul. Pe scurt, o mulțime de femei intră în lumea wrestlingului și încearcă să facă un ban. Dacă Udrea tot spune că s-a luat la trântă cu sistemul, acest serial ar fi perfect pentru ea.

Grace and Frankie e, de departe, o alegere numai bună în care s-o plaseze Netflix. Sunt două femeie pensionare, părăsite de soții care și-au dat seama că-s gay între ei, și acestea încearcă să-și găsească un rost în viață dincolo de perioada în care au fost doar soții. Elena Udrea, după ce-a fost om în umbra politicienilor, e timpul să devină mai mult. Poate chiar fondează un startup, cum a făcut și Grace.

Sigur, lista poate fi mult mai mare. Nu e însă cazul s-o întind prea mult, că ar ajunge fix în situația penibilă în care s-a pus Elena Udrea cu declarația că Netflix o „vânează” să-i dea de muncă.