Ultimul sezon din Game of Thrones are o dată de lansare frustrantă

Game of Thrones este unul dintre cele mai îndrăgite seriale din toate timpurile și tocmai am aflat când se va lansa ultimul sezon.

În ultimii șapte ani, fără pauză, producătorii Game of Thrones ne-au oferit câte un sezon. Au existat decalaje între premiere de o lună sau două, dar cu siguranță nu am avut parte un an de pauză între sezoane. Din păcate, vom avea parte de o astfel de pauză prelungită până la premiera ultimului sezon din îndrăgita creație HBO.

De mai bine de jumătate de an, au existat speculații legate momentul în care sezonul opt din Urzeala Tronurilor va ajunge pe ecranele televizoarelor. Cei mai optimiști dintre fani au fost convinși că, în 2018, vom putea vedea cum se termină povestea universului fantastic din Westeros. Odată cu trecerea timpului însă, tot mai multe voci au afirmat că s-ar putea să așteptăm până în 2019 pentru concluzia Game of Thrones.

Răspunsul definitiv pe marginea acestui subiect a fost oferit de actrița Sophie Turner într-un interviu acordat celor de la Variety. ”Am început în octombrie, așa că poate am terminat o zecime din producție. [Râde] Nu, nu, mai avem șase sau șapte luni rămase.” Actrița din spatele personajului lui Sansa Stark a confirmat că premiera pentru sezonul opt și ultimul din serialul HBO va fi difuzată în 2019.

Fanii lui Sophie Turner o pot vedea în alte câteva filme până când Game of Thrones va ajunge la televizor. În primul rând, vei putea să o vezi în X-Men: Dark Phoenix. ”Sunt foarte entuziasmată. Game of Thrones se lansează în 2019. Dark Phoenix este în noiembrie. După aceea am câteva filme indepenendente care urmează să se lanseze. Sunt producătoare în cadrul următorului meu film [”Girl who fel from the sky”]. Așa că, sunt foarte încântată vizavi de viitor.”

O dată exactă pentru premiera sezonului opt și ultimul din cel mai piratat serial TV din toate timpurile nu a fost confirmată, dar este bine de știut că 2018 nu va fi anul Game of Thrones.