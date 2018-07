Telefoanele cu Android pe care vei putea juca Fortnite

Se zvonește că Fortnite va fi lansat în exclusivitate pentru Samsung Galaxy Note 9, însă după această perioadă, te vei putea bucura și pe alte dispozitive de joc.

Fortnite e extrem de așteptat pe Android, după ce s-a dovedit a fi un succes real pe iOS, iar până să îl joci pe acest sistem de operare nu va mai trece foarte mult timp. Lansarea jocului a fost amânată, iar acum e din ce în ce mai clar că jocul va debuta pe Android odată cu Samsung Galaxy Note 9. Titlul va fi exclusiv pentru acest telefon în primele 30 de zile de la lansare, iar apoi te vei putea bucura și tu de el, dacă ai un telefon compatibil.

Cei de la Epic Games au publicat lista telefoanelor compatibile, tocmai ca să nu te chinui să afli din surse nesigure dacă jocul va fi compatibil cu telefonul tău. Astfel, la lansare, jocul va putea fi încercat pe 40 de modele diferite, îndeosebi telefoane de top de la marii producători.

Astfel, lista cuprinde Google Pixel 2 și 2 XL, Huawei Mate 10, Mate 10 Lite, Mate 10 Pro, P10, P10 Plus, P10 Lite, P9, P9 Lite și P8 Lite, LG G6, V30 și V30+, Motorola Moto E4 Plus, G5, G5 Plus, G5s și Z2 Play, dar și Nokia 6. Li se alătură Razer Phone, Samsung Galaxy A5 (2017), A7 (2017), J7 Prime (2017), J7 Pro (2017), Note 8, On7 (2016), S9, S9+, S7, S7 Edge, S8, S8+, dar și Sony Xperia XA1, XA1 Ultra, XA1 Plus, Xperia XZ, XZs, XZ1.

Lista e deja destul de lungă, cu vreo 40 de modele de telefoane, iar cel mai probabil, aceasta va fi extinsă pe măsură ce Epic Games lucrează la compatibilitate cu mai multe dispozitive, poate chiar și cu specificații ceva mai scăzute.