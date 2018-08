Cum te ajută Google să nu descarci vreun joc Fortnite fals

Fortnite Battle Royale urmează să fie lansat și pe Android în variantă beta, după cum au promis cei de la Epic Games, dar Google te împiedică să-l cauți în Play Store.

Din varii motive, Fortnite este unul dintre cele mai populare jocuri ale momentului, iar fanii acestuia au cerut și o variantă pentru mobil. Dezvoltatorii de la Epic Games au promis că vor pune la dispoziția utilizatorilor o variantă mobilă, în timp ce lucrează la îmbunătățirea versiunii pentru PC, dar mai e până atunci.

Dacă și tu te regăsești printre cei care așteaptă cu nerăbdare apariția jocului Fortnite pe mobil, e bine să știi că la început, doar modelele de top Samsung Galaxy va putea rula versiunea beta a jocului.

Până atunci, o mulțime de curioși încearcă și caută cu disperare Fortnite pe Play Store, cu speranța că poate vor fi ei primii care îl descoperă și-l descarcă, dar mulți nu știu că își expun telefonul la câteva riscuri.

Din grijă pentru utilizatori, Google a decis să-și înștiințeze utilizatorii atunci când caută Fortnite în Play Store, că momentan, jocul nu este disponibil în magazinul online, așa că mai bine nu te obosești să cauți și, cu atât mai mult să eviți să descarci tot felul de aplicații dubioase care par să semene cu jocul.

Azi, cu puțină îndemânare la utilizarea programelor pentru creare de aplicații și ceva cunoștințe de programare, aproape oricine poate să recreeze un joc prin care să păcălească utilizatorii.

La cât de popular a ajuns Fortnite, nu e greu de intuit că se va încerca o astfel de strategie și în acest caz.

Prin urmare, ca să te pună adăpost de fraude și de descărcarea unor aplicații virusate, în momentul în care scrii în bara de căutare numele jocului, Google te anunță: “Fortnite Battle Royale by Epic Games, Inc is not available on Google Play”, adică jocul nu este încă disponibil și indiferent ce jocuri asemănătoare ai găsi, ele nu sunt create de Epic Games.