Fondatorul Google vrea să mergi cu un taxi zburător în următorii trei ani

Probabil ai văzut și tu filme SF în care există mașini zburătoare. Acestea au șanse să devină realitate, iar fondatorul Google e un susținător.

Larry Page, cofondator Google, s-a cam plictisit de taxiurile normale și s-a gândit să rupă monotonia. Acesta a înființat o companie aeronautică care să proiecteze taxiuri capabile să zboare.

Compania se numește Kitty Hawk și lucrează la proiectarea unui Uber zburător. Acesta poartă numele Cora și este un taxiu complet electric care zboară singur și poate parcurge 100 de kilometri cu o singură încărcare. În curând, vei putea chema un astfel de taxi cu telefonul tău.

Compania lucrează de ceva vreme la acest proiect și, de curând, a primit aprobarea pentru a face teste în Noua Zeelandă. Scopul companiei este să finalizeze acest proiect în următorii trei ani.

Vehiculul funcționează pe baterii și are o anvergură a aripilor de 3,6 metri. De asemenea, taxiul are locuri pentru doi pasageri și poate decola pe verticală, adică nu are nevoie de o pistă de aterizare, o parcare sau un acoperiș vor fi îndeajuns. Compania gestionează deja operațiuni în Noua Zeelandă prin compania Zephyr Airworks și dezvoltă aplicația prin care vei putea să îți chemi un astfel de taxi.

Având în vedere că a primit aprobarea pentru testare, Cora reprezintă unul dintre puținele vehicule prin care se încearcă ca transportul prin aer să devină o realitate. Compania a promis că până la sfârșitul lui 2017 va avea un prototip care să transporte un singur pasager, însă acest lucru nu s-a întâmplat. De asemenea, o companie chineză numită Ehang nu și-a respectat termenul limită și nu a reușit să construiască un o dronă care să transporte oamenii prin Dubai. Spre deosebire de Kitty Hawk, compania chineză a reușit să prezinte în februarie un prototip care poate transporta 184 de pasageri.

Aceste proiecte ne dovedesc că transportul aerian ca în filme SF, o chestiune destul de futuristă, se poate materializa mai repede decât ne așteptam.