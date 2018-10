Cele mai bune filme pe care să le vezi și din care să înveți ceva

De regulă, filmele sunt mai mult o formă de divertisment decât de cultivare a inteligenței, dar există și excepții.

Când spun excepții, nu mă refer neapărat la documentare sau programe de știri. Există filme care, deși poate nu te-ai aștepta, te învață lecții valoroase de viață și îți trezesc interesul pentru diverse subiecte la care nu te-ai fi gândit în mod normal.

Filmul Inside Out (2015) le dă emoțiilor tale o lecție

Fie că ești copil sau adult, filmul acesta le va da emoțiilor tale o lecție importantă. Povestea o urmărește pe Riley, o fată care încearcă să se obișnuiască cu mutarea într-un nou oraș. Pe parcursul filmului, vezi emoțiile personificate ale fetei care se luptă să preia controlul în creierul ei.

Autoarea Charlie Jane Adams a descris acest film ca fiind „o metaforă extinsă pentru schimbările care au loc în inima și mintea ta pe măsură ce crești – emoțiile duale arată stările emoționale ale unui copil, care se schimbă și rearanjează pe măsură ce te maturizezi”, după cum arată Entrepreneur.

Filmul explorează felul în care emoțiile noastre interacționează și uneori se luptă să preia controlul asupra stării noastre psihice, dar și modul în care amintirile noastre se pot schimba în timp, pe măsură ce le analizăm din nou și din nou. Filmul este o lecție neprețuită despre sănătatea psihică și despre inteligența emoțională.

Filme care te inspiă – The Imitation Game (2014)

Filmul acesta îți spune povestea matematicianului Alan Turing, bărbatul care este considerat a fi tatăl calculatoarelor moderne. Vei afla cum operațiunea britanică de spargere a unui cod secreat a dus la scurtarea celui de-al Doilea Război Mondial.

Dincolo de faptul că vei învăța mai multe despre ce a făcut Turing și despre cum a pus bazele conceptelor de calculator și inteligență artificială, vei învăța mai multe despre ingenuitatea umană.

La finalul filmului, poate chiar te vei simți inspirat să îți extinzi orizonturile de cunoaștere, lucru care este util indiferent care este motivația finală – să știi mai multe pentru cultura ta generală sau pentru că lucrezi în industria tehnologică.

About Time (2013) te va face să privești viața altfel

„About Time” este genul de film la care nu te-ai aștepta să îl vezi într-un asemenea top. La urma urmei, e o combinație de dragoste, comedie, dramă și fantezie. Dacă treci însă de preconcepțiile pe care poate le ai (sau poate nu) cu privire la filmele de dragoste, vei fi surprins în cel mai plăcut mod.

Pe scurt, filmul îl urmărește pe Tim, un bărbat care descoperă la 21 de ani că poate călători în timp, pentru a schimba anumite lucruri care s-au întâmplat în viața lui. El decide că viața lui ar putea fi mai bună dacă își găsește iubirea, dar acest lucru nu e atât de simplu pe cât își imaginează.

Dincolo de partea cu călătoriile în timp, filmul se simte cât se poate de real – de la personajele pline de defecte la firul simplu al evenimentelor la dialogul credibil. La final, rămâi cu o lecție extrem de importantă – aceea că e bine să te bucuri de fiecare zi ca și cum te-ai întors special în timp pentru a o savura.

Filme bune care îți arată condiția geniului: Amadeus (1984)

Filmul urmărește viața compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart, prin prisma lui Antonio Salieri, un compozitor extrem de gelos pe talentul lui Mozart, care pretinde că l-a ucis pe acesta din urmă.

În primă fază, religiosul Salieri îl admiră pe Mozart și își dorește să aibă la fel de mult talent ca acesta, pentru a putea să îl preaslăvească pe Dumnezeu prin muzică. Când află de stilul de viață hedonist și vulgar al lui Mozart, se simte revoltat. El ajunge la concluzia că trebuie să se răzbune pe Mozart, că are un talent pe care nu îl merită, și pe Dumnezeu, care a îndrăznit să ofere atât de mult talent unui om vulgar.

Filmul îți dă o lecție importantă despre condiția geniului și despre mediocritate, iar în același timp te ajută să vezi o frântură de istorie într-un mod inedit.

Good Will Hunting (1997) e despre matematică și despre viață

Povestea îl are în centru pe Will Hunting, un îngrijitor la Massachusetts Institute of Techonology. El descoperă pe o tablă dintr-o sală de curs o problemă de matematică care pare imposibil de rezolvat. Cu toate astea, tânărul îngrijitor reușește imposibilul. Un profesor descoperă geniul neașteptat al îngrijitorului, dar viitorul nu este atât de roz pentru acesta din urmă, din cauza demonilor interiori cu care se luptă.

Filmul acesta te va face să te gândești la el și după ce s-a terminat. Îți arată că genialitatea vine în multe forme. Mai mult, pe lângă problemele matematice din el, vei întâlni și o componentă psihologică puternică, greu de uitat.

The Theory of Everything (2014) te învață noțiuni de fizică și nu numai

În „The Theory of Everything” vei afla povestea relației dintre răposatul fizician Stephen Hawking și soția sa, Jane Wilde. În tinerețea lui, Hawking era un student strălucit la cosmologie. Singura problemă? La doar 21 de ani, i s-a pus diagnosticul de scleroză laterală amiotrofică, o boală fatală. Medicii i-au spus că mai are doar doi ani de trăit – cu toate astea, a mai trăit încă 55 de ani.

Povestea gravitează în jurul relației sale cu Jane Wilde, studenta la arte pe care a cunoscut-o în tinețe și cu care a ajuns să se căsătorească, dar îți arată și cum a reușit Hawking să devină unul din cei mai apreciați oameni de știință din toate timpurile dintr-un scaun cu rotile, incapabil să scoată un cuvânt singur.

Este genul de film care te învață cât de important este să te ții de ceea ce te pasionează și că aproape orice este posibil dacă ești perseverent.