Joker primește un film special pentru el cu Joaquin Pheonix în rol principal

De ceva timp se vorbea de un posibil film „The Joker”, cu Joaquin Pheonix în rolul principal, dar nu se știa dacă asta se va întâmpla cu adevărat sau era doar ideea vreunui executiv de pe la Hollywood.

Ei bine, astăzi a fost anunțat oficial că Joaquin Pheonix va fi actorul principal în filmul despre orginile Jokerului. Studioul Warner Bros. a anunțat că a semnat cu Pheonix pentru filmul „The Clown Prince of Crime”, iar producția va începe în septembrie 2018.

Eu sunt încântat de această alegere deoarece cred că Pheonix se pricepe foarte bine să interpreteze aceste personaje chinuite, ciudate și nonconvenționale (vezi The Master sau Inherent Vice).

Filmul va fi realizat în parteneriat cu DC, iar scenariul producției va fi asigurat de Scott Silver ce are la activ câteva filme interesante precum 8 Mile, The Fighter sau The Finest Hours. De asemenea, regia va fi realizată de către Todd Phillips ce este cunoscut pentru comediile The Hangover, Due Date sau War Dogs. Phillips și-a dovedit abilitatea de a crea comedii amuzante, însă rămâne de văzut cât de priceput va fi și la mânuirea unei producții dramă și acțiune.

A fost anunțat și bugetul de producie și este unul surprinzător de mic pentru un film de o astfel de anvergură, 55 de milioane de dolari. Suma nu este una mică pentru un film, însă este mult mai puțin decât te-ai aștepta de la un film cu super eroi din prezent.

Producătorii peliculei vor fi Emma Tillinger Koskoff (The Wolf of Wall Street) și Richard Baratta (Spider-Man).

Nu știm foarte multe despre povestea filmului decât că acțiunea s-ar petrece în anii 80 și că va fi „o explorare a unei persoane ignorate de societate. Un studiu de personaj”, a declarat Todd Phillips. Deci ar trebui să te aștepți, mai degrabă, la o dramă decât la un film obișnuit cu super eroi.

Noi spunem că era și timpul ca acest personaj emblematic din cărțile de benzi desenate să primească un film cum trebuie și, poate, cu ocazia asta ne face să uităm prestația lui Jared Leto în rolul lui Joker (Suicide Squad) și să ne amintim de cea a lui Heath Ledger (The Dark Knight).