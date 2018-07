Tesla Model 3 a „învățat” să vină după tine prin parcare

Dacă ai o mașină Tesla, s-ar putea să te trezești că a devenit mai deșteaptă peste noapte. De curând, asta s-a întâmplat și cu Model 3.

Pe lângă multitudinea de proiecte în care este implicat Elon Musk, CEO-ul american își găsește timp pentru a promova fiecare actualizare importantă asociată bolizilor din portofoliu. Din acest motiv, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că a făcut postarea de mai jos pe Twitter.

La câteva săptămâni după ce a reușit să producă Tesla Model 3 suficient de repede încât să facă față comenzilor, cea mai ieftină mașină eletrică a companiei a devenit un pic mai capabilă. Un update de software a fost suficient pentru ca autoturismul să beneficieze de funcția Summon.

Termenul face referire la o opțiune pe care am văzut-o de aproximativ un an la Model S și Model X, dar este prima oară când se regăsește în mult mai accesibilul Model 3.

Cu numele complet „Summon autonomous parking mode”, noua funcție îți va face viața semnificativ mai ușoară în cazul în care întâmpinai deseori dificultăți în a-ți parca mașina în locuri aglomerate.

După actualizarea de firmware, poți să dai o comandă mașinii tale nu doar să se strecoare într-o parcare, dar să reușească să și vină câțiva metri până lângă tine, în momentul în care vrei să mergi spre casă. Ca lucrurile să fie și mai speciale, Summon se descurcă și să activeze automat ușile de la garaj, dacă vrei să ai mașina în fața ușii atunci când ieși din casă.

Dacă nu era evident, nici una dintre opțiunile detaliate mai sus nu necesită un șofer în spatele volanului sau vreo persoană în mașină. Summon este doar o parte din setul de opțiuni Enhanced Autopilot de care se bucură posesorii mașinilor electrice americane.

Note, no one is in the car or controlling remotely. Car is driving entirely by itself. https://t.co/xSG2Mmy756

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2018