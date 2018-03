Au trecut doar câteva săptămâni de când am detaliat un sondaj despre pedofilie promovat pe Facebook, iar rețeaua de socializare ajunge din nou în lumina reflectoarelor, pe același subiect.

Facebook trebuie să aibă mai multă grijă vizavi de conținutul pe care îl promovează pe cea mai mare rețea de socializare din lume. Este cel puțin macabru să cauți un clip video pe Facebook și să ți se ofere sugestii cu acte sexuale care implică minori. Din păcate, asta s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, iar utilizatorii nu au fost mulțumiți. Foarte multe persoane au amenințat că-și vor șterge contul de Facebook din cauza evenimentului.

Știrea a făcut înconjurul lumii într-un timp foarte scurt. Publicații precum The Guardian au publicat mai multe capturi de ecran care confirmă faptul că nu a fost doar un zvon. Postarea de mai jos de pe Twitter este doar un exemplu al situației prin care au trecut cei care au încercat să caute clipuri pe Facebook pe parcursul weekendului.

Totul a plecat de la algoritmul de completare automată a sugestiilor. Era suficient să scrii ”videos of” (videouri cu), iar printre primele două, trei sugestii vedeai ”videouri cu o fetiță ce face sex oral”. Pe lângă sugestiile care fac referință la pedofilie, au mai fost sesizate și alte sugestii care nu aveau nici o legătură cu ceea ce îți doreai să găsești pe Facebook. Printre exemplele sesizate de mai mulți utilizatori s-au numărat ”zodwa wabantu videos and pics”, unde Zodwa Wabantu este o vedetă din Africa de Sud. O căutare despre Cristiano Ronaldo s-a aflat de asemenea pe listă.

În mod previzibil, nu a durat foarte mult până când căutările problematice au fost eliminate de pe Facebook, iar oficialii companiei americane și-au cerut scuze pentru neplăcerile create. În același context, au atras din nou atenția asupra faptului că imaginile cu conținut explicit nu sunt permise pe platforma online.

Very normal predictions when you type „video of” in Facebook’s search bar pic.twitter.com/6jm0j696O0

— Eric Morrow ? (@morroweric) March 16, 2018