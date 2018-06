Facebook schimbă modul în care vezi tot ce-ai făcut pe rețea

Este greu să mai fii un fan al Facebook în 2018, dar rețeaua socială lucrează la o serie stufoasă de artificii pentru a-ți trezi din nou apetitul.

Până acum câțiva ani, înainte de explozia știrilor false și a reclamelor care profită de ce vorbești în jurul telefonului, Facebook părea o rețea socială perfectă. Te ajuta să ții legătura cu prietenii tăi apropiați și să îți regăsești prietenii din copilărie.

Cu câteva procese pe rol și audieri la nivel înalt, este mai evident ca niciodată că ai o serie stufoasă de motive să fugi de Facebook în 2018. Din acest motiv, cunosc un umăr destul de mare de persoane care și-au închis contul sau și-au șters aplicația omonimă de pe mobil pentru a renunța la acest viciu al secolului 21.

Pentru că oficialii Facebook și-au dat seama că au o problemă, au anunțat o actualizare la modul în care interacționezi cu momentele importante din trecutul tău. Într-o nouă secțiune intitulată Memories/Amintiri, gigantul american îți centralizează tot conținutul relevant din trecutul tău. În definitiv, ce te poate ține mai aproape de o platformă online decât amintirile plăcute.

În noua pagină din meniul principal al Facebook intitulată Memories, vei vedea postări ale tale din anii trecuți pe care le-ai făcut în aceeași perioadă. În plus, notificările referitoare la On This Day / În această zi vor include câteva butoane în plus.

Printr-un tap pe Friends Made on This Day vei vedea persoanele cu care te-ai împrieteni în această zi din anii trecuți. În plus, pe lângă amintirile referitoare la o singură zi, vei vedea colaje și clipuri video pentru fiecare lună și fiecare anotimp care se încheie.

Dacă nu ai interacționat cu nici o amintire din ultimele zile, Facebook ți le va agrega pe toate din ultimele șapte zile la final de săptămână.

În final, Facebook vrea să te convingă să partajezi mai mult conținut personal pe pagina ta de profil. Indiferent dacă asta înseamnă că îți va împinge în prim plan mai multe amintiri, detaliile de fond contează mai puțin. Important este să fii un pic mai fericit pe rețeaua socială, ca să-ți fie un pic mai greu să renunți.

Rămâne să vedem cât de eficienți vor fi americani în a-ți ascunde momentele triste din viață din același algoritm.