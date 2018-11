Facebook vrea să te izolezi de opiniile care nu îți convin

Facebook crede că unul dintre modurile în care îți va plăcea din nou platforma este să te izolezi de opiniile care nu îți convin, iar pentru asta ar pregăti și un update.

Rețeaua socială mai primește doar în situații rare laude pentru lucrurile pe care le face. În prezent, vorbim mai degrabă despre critici constante și pe bună dreptate la adresa site-ului și mai ales a fondatorului său. Un nou update te-ar putea ajuta să-ți transformi Facebook într-un loc mai bun, chiar dacă în ansamblu, ideea nu e atât de bună pe cât pare.

Jane Manchun Wong a postat pe Twitter un screenshot de pe Facebook, iar în acesta apare noul update. Vei putea să blochezi anumite cuvinte, fraze sau chiar emojiuri de pe timeline-ul tău, dacă unul dintre elementele pe care le consideri ofensatoare apare când dai scroll.

Facebook is working on letting users to ban words/phrases/emojis from showing up on their personal timelines

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 27, 2018