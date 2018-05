Facebook copiază o altă aplicație de dating pentru noua sa funcție

Când Facebook a anunțat noua sa caracteristică de dating la conferința anuală a dezvoltatorilor a făcut comparații cu aplicații deja existente, ca Tinder și Bumble. Însă noul „serviciu de match” al rețelei sociale seamănă mai mult cu o aplicație de dating mai puțin cunoscută, Hinge.

Facebook nu a început încă să testeze Dating, dar versiunea demo prezentată pe scenă de Mark Zuckerberg pare aproape identică cu cea a lui Hinge. Nu este prima dată când Facebook fură de la competiție – Instagram a luat Stories de la la Snapchat în 2016. Și, la fel ca în cazurile precedente, Hinge probabil nu dispune de resursele necesare ca să oprească asta.

În orice caz, ținând cont de demo-ul prezentat, Facebook Dating nu are o caracteristică asemănătoare cu Tinder, în genul „te interesează / nu te interesează”. Mai degrabă are una de la Hinge, care te pune să vizitezi profiluri detaliate. Atât Hinge, cât și Facebook Dating permit utilizatorilor să răspundă la diverse întrebări pe profilul lor, de genul: preferi pisicile sau câinii?

Astfel, conversațiile nu vor începe neapărat printr-un banal salut. Poți iniția discuția prin a comenta un anumit element de pe profil. Zuckerberg a spus că noua funcție se concentrează pe găsirea de „relații semnificative” și nu neapărat pe „legături”. Ceea ce pierde din start Hinge este că Facebook nu-ți cere bani.Facebook îți va da toate astea gratis. Chiar și așa, Faceboom Dating nu este disponibil momentan, deci nu știm cât de multe are în comun cu Hinge.

Dar, la prima vedere, ele par aproape identice, nu doar pentru că au aceleași caracteristici, dar și pentru felul în care sunt proiectate. Facebook nu a răspuns la comentariile cu privire la asemănări. Hinge, între timp, interpretează asta ca un compliment.

„Când am văzut similitudinea, în special profilul și interacțiunea plăcută ne-am simțit mândri. E plăcut să vezi că inspiri una dintre cele mai mari companii din lume”, spune Tim MacGougan, vicepreședintele companiei Hinge.

În plus, dacă Hinge va dori să ridice unele pretenții legate de drepturi de autor, Facebook va avea câștig de cauză. Asta pentru că din punct de vedere legal, gigantul social are dreptul să „se inspire”. Cel puțin asta spune Evan Brown , partener al firmei Much Shelist, specialist în dreptul proprietății intelectuale.

Brown spune că legile privind drepturile de autor sunt concepute pentru a proteja expresia creativă, mai degrabă, și nu metodele de a face ceva, cum ar fi realizarea unei aplicații de dating de succes.