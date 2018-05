Facebook anunță alternativa la Tinder și așa mai distruge încă un rival

Tinder a crescut datorită Facebook și a devenit o afacere în toată regula. Facebook a anunțat opțiunea prin care ar putea scoate de pe piață această aplicație de matrimoniale.

Facebook are și acest filon de rețea matrimonială, oricât ar fi încercat până acum să nu fie așa ceva. Lupta cu Tinder a devenit mai evidentă la începutul lunii aprilie, când a introdus o opțiune de „meet up” cu oameni din lista ta. La conferința F8, Facebook a anunțat și cum va introduce, propriu-zis, opțiune de matrimoniale pe platformă.

Noua funcționalitate le va permite utilizatorilor să se înscrie doar cu prenumele (fix ca Tinder). Profilul nu va fi vizibil prietenilor, ceea ce e o veste bună, dar nici celor care nu folosesc aplicația de dating. Totodată, nu apare în News Feed. Vei putea să vezi evenimente și grupuri din orașul tău, care se potrivesc intereselor tale, și prin acestea vei putea cine mai e interesat de întâlniri.

Profilul disponibil în platformă va cuprinde câteva poze și câteva informații de bază. Oamenii cu care te-ai putea întâlni îți vor fi prezentați pe bază de interese și prieteni comuni, dar și alte câteva date pe care Facebook le mai are despre tine.

First look at Facebook Dating.

Notice the sample profile is 36 yrs old.

Notice that „this is gonna be for building real, long-term relationships” quote.

Zuck isn’t chasing Tinder or Bumble (yet) – he’s after the older demo on Match & OKCupid. Remember, 54% of FB users are 35+. pic.twitter.com/zs1lGiTjC5

— Jack Appleby (@JuiceboxCA) 1 mai 2018