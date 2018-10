Telefonul Energizer la doar 100 de euro îți arată ce mai înseamnă ieftin

În mentalul colectiv, Energizer continuă să fie sinonim cu baterii de bună calitate. Totuși, marca e folosită de-o companie terță pe telefoane. Așa că te poți obișnui și cu aceste modele.

Un număr important de producători de mobile încearcă să facă minuni pe zona terminalelor entry level. La valori apropiate de pragul psihologic de 100 de euro, în ziua de azi, găsești gadgeturi mai mult decât decente pentru navigat pe internet, videoconferințe, Facebook, Instagram sau apeluri telefonice.

Cel mai nou smartphone care costă 99 de euro nesubvenționat și deblocat este Energizer E500S ilustrat în imaginile de mai sus.

Micuțul reușește să integreze o versiune curată de Android Go la această sumă. Dacă denumirea îți este necunoscută, Go e soluția software a celor de la Google pentru telefoane cu o configurație hardware low-end. În plus, este actualizată mai des decât o versiune completă a sistemului de operare.

În privința, configurației hardware, micuțul se mândrește cu faptul că, pe lângă suportul pentru conectivitatea 4G LTE, suportă standardul de comunicații VoLTE sau Voice over LTE, pentru apeluri de calitate sporită. Are o sinngură cameră principală de 8 megapixeli cu bliț LED și o cameră frontală de 5 megapixeli pentru selfie-uri.

Singurul compromis semnificativ pe care îl faci dacă te orientezi către Energizer E500S ține de ecran. Telefonul este construit în jurul unui ecran sensibil la atingere cu diagonala de 5 inci și o rezoluție nativă de 800 x 480 pixeli. Acestea valori sunt foarte mici pentru un gadget lansat în 2018.

Creierul întregii afaceri este un SoC MediaTek quad core tactat la 1,3 GHz cu 1GB RAM și o memorie internă de 8GB. Un slot microSD facilitează mărirea spațiului de stocare în funcție de buget.

Acesta este un dual SIM cu un acumulator de 2000 mAh. Bateria poate părea cam mică la prima vedere, dar având în vedere dimensiunea și rezoluția ecranului, te va ține departe de priză pe parcursul unei zile.

Ca bonus telefonul este rezistent la șocuri, iar panoul este protejat cu o folie de sticlă aplicată din fabrică. În cazul în care îți dorești aceeași configurație fără conectivitate 4G, este disponibilă în modelul Energizer E500 la prețul de 70 euro.