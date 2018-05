eMAG: telefoanele Samsung pe care ți le permiți cu orice salariu

Samsung, din fericire, are tot felul de modele disponibile. Așa că am ales de la eMAG câteva pentru orice buget, de la premium la mid-range.

Samsung a anunțat recent două telefoane noi: Galaxy A6 și Galaxy A6 Plus. Vor fi foarte bune, cu un preț mic, dar până vor fi disponibile în România mai sunt alte telefoane către care să te orientezi. Le-am căutat la eMAG să vezi ce ți-ai putea cumpăra acum, fără să aștepți.

eMAG: oferte la telefoane Samsung pentru orice buget

Prima recomandare este un Samsung Galaxy Note 8. N-avea cum. E model premium, e în vârf. Are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM, două camere foto și deja trece la Android Oreo. Ecranul e impresionant și performanța de asemenea. Îl găsești preț bun la eMAG.

Samsung Galaxy A8 a devenit un model excelent de recomandat pentru oricine vrea un model bun, dar nu prea scump. Are un ecran de 5,6 inci Full HD+ cu raport de aspect 18,5:9, 4 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și o cameră foto principală de 16 megapixeli. Pe față are două camere secundare. Telefonul e disponibil la eMAG.

Lista n-ar putea fi conturată bine fără Samsung Galaxy J7 (2017). Are 3 GB de memorie RAM, 16 GB spațiu de stocare, dar și un ecran S-AMOLED de 5,5 inci full HD. Are și cameră foto de 13 megapixeli. Are o baterie de 3.600 mAh. E disponibil în oferta eMAG.

Dacă e despre premium, atunci poate un Samsung Galaxy S8. Are 4 GB de memorie RAM, e rezistent la apă, are o cameră foto de 12 megapixeli foarte bună, are 64 GB spațiu de stocare și trece deja la cel mai nou Android. Îl poți cumpăra de la eMAG.

Un telefon rezonabil încă este Samsung Galaxy S7. A fost lansat în 2016, dar ca hardware stă bine. Are un spațiu de stocare de 32 GB, rezistă la apă și praf, are o cameră de 12 megapixeli și 4 GB de memorie RAM. Îl găsești la eMAG.