eMAG: telefoane Nokia cu prețuri imbatabile

Nokia a revenit pe piață acum un an cu o serie de telefoane noi, iar acum le poți găsi la eMAG cu prețuri destul de bune.

Nokia 8 este, momentan, telefonul de top al companiei, așa că e greu să dai greș dacă mergi pe mâna sa. Smartphone-ul are un design premium, dar asta nu e tot; și specificațiile sunt pe măsura designului. Ai parte de un procesor Snapdragon 835, cu opt nuclee, dar și de 4 GB de memorie RAM, așa că nicio aplicație nu-ți va pune probleme. În plus, beneficiezi de Android pur, așa că telefonul nu e îngreunat de aplicații nedorite – partea cea mai bună e că asta se aplică la toate telefoanele Nokia din prezent sau din viitor. Ecranul IPS are rezoluția de 2.560 x 1.440 pixeli și diagonala de 5,3 inci. Pe de altă parte, camera foto duală are senzori de 13 megapixeli. Poți găsi Nokia 8 AICI cu o reducere consistentă, de 23%.

Dacă vrei ceva mai ieftin dar bun, poți să mizezi pe Nokia 6, un mid-range din gama companiei. Telefonul are procesorul Snapdragon 430 și 3 GB de memorie RAM. Display-ul are rezoluție Full HD și diagonala de 5,5 inci, iar camera foto are senzor de 16 megapixeli. Telefonul îți pune la dispoziție și o baterie destul de bună, de 3.000 mAh, cu care n-o să duci grija încărcătorului. Smartphone-ul vine cu Android 7 Nougat. Mai multe detalii despre Nokia 6, dar și despre reducerea de 12%, găsești AICI.

Nokia 2 e telefonul pe care să îl alegi dacă vrei o opțiune de buget. Smartphone-ul are procesor Snapdragon 212 și 1 GB de memorie RAM. Ecranul e de 5 inci și are rezoluție HD, iar camera foto principală e de 8 megapixeli. Bateria e punctul forte al telefonului, deoarece are capacitatea de 4.100 mAh și are o autonomie de invidiat. Poți afla mai multe detalii despre Nokia 2 și despre prețul de la eMAG, cu 15% mai mic, AICI.