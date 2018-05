eMAG: telefoane ieftine pentru ce specificații oferă

Cumva firesc, cel mai bun telefon e și cel pe care dai cei mai puțini bani și-și face treaba. În ideea asta am căutat câteva modele la eMAG.

Când alegi un telefon ar trebui, întâi, să te iei după ce nevoi ai tu. Apoi, vezi ce specificații oferă diversele modele disponibile și cumperi. eMAG are o gamă variată, de la Samsung la iPhone și câteva modele de la branduri chinezești, cum ar fi Xiaomi sau Huawei. Unele mai ieftine, altele mai scumpe, în funcție de opțiuni. Ce am ales mai jos sunt câteva telefoane bune cu un raport bun între calitate și preț.

eMAG: telefoane ieftine pentru ce îți oferă

Prima recomandare este un ASUS Zenfone 5 Lite. Ca specificații are un ecran IPS de 6 inci full HD+, baterie de 3.300 mAh, 4 GB de memorie RAM și 64 GB stocare. Pe spate sunt două camere foto de 16 și 8 megapixeli, iar pe față alte două: 20 MP și 8 MP. Telefonul e listat la eMAG cu reducere.

Samsung Galaxy A8 e acel model care se regăsește constant în recomandările noastre. Are design apropiat de linia premium, hardware rezonabil, dar cel mai bine are un preț excelent. Partea și mai bună acum e că prețul este redus cu 21%, astfel că oferă un motiv în plus să te intereseze. Îl poți cumpăra de pe eMAG.

De la LG, dacă ești fan, ai un V30. Ca hardware și design este de top. Acest model are un spațiu de stocare de 64 GB, un ecran p-OLED de 6 inci, o cameră foto foarte bună, în special pe video, și 4 GB de memorie RAM. Îl găsești la preț bun la eMAG.

De la Xiaomi, un model cu raport excelent calitate – preț este Mi A1 cu 64 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAm și un ecran de 5,5 inci Full HD. La fel ca Samsung, rulează Android cu o interfață dezvoltată de companie. E lista la eMAG cu un preț avantajos.