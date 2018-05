Oferte eMAG: telefoane iPhone de care Samsung nu vrea să știi

eMAG listează atât telefoane ieftine, cât și telefoane premium. Azi e o listă cu recomandări pentru cele din urmă și am ales modelele de care Samsung se face c-a uitat.

Samsung a lansat o reclamă nouă. În ea compară un iPhone 6 destul de vechi cu Galaxy S9. Concluzia e că dacă treci de la un iPhone 6 la noul Samsung viața ta e mai bună. Probabil e valabil și dacă treci la noile iPhone. Reclama e, cumva, drăguț, deși transmite și mesajul că sud-coreenilor le e teamă să-și compare telefonul cu iPhone 8 sau iPhone X. Așa că le-am comparat eu.

eMAG: oferte la telefoane iPhone dacă nu vrei Samsung

Primul, desigur, este un iPhone X. Are schimbări majore față de modelele precedente, iar asta se vede în primul rând la ecranul de 5,8 inci. Interfața e controlată prin gesturi, iar aamera foto principală are doi senzori și stabilizare optică. Aici ai varianta de 64 GB de stocare, alături de care ai 3 GB de memorie RAM și procesorul A11 Bionic. Poți găsi telefonul la eMAG.

Dacă vrei un model mai mare, atunci iPhone 8 Plus. Are ecran 16:9, ceea ce te va încânta când te vei uita la filme, și e cel mai bun iPhone, dacă judeci autonomia. Are un procesor A11 Bionic și 3 GB de memorie RAM. Camera foto are doi senzori de câte 12 megapixeli, în timp ce cea secundară are un senzor de 7 megapixeli. Ai la dispoziție și 64 GB de spațiu de stocare. Îl poți cumpăra de la eMAG.

iPhone 7 e un telefon mai vechi, dar încă mai bun decât iPhone 6. Are deja ultimul sistem de operare și rezistă la apă. Camera de 12 megapixeli filmează la rezoluție 4K, are una de selfie de 7 MP și ecranul Retina, de 4,7 inci, îl face mult mai comod de utilizat.Telefonul e listat de eMAG la un preț bun.

În fine, și-o recomandare ceva mai mică, ceva mai veche. iPhone SE are design de iPhone 5, dar hardware de iPhone 6s (un plus față de iPhone 6). Diagonala ecranului este de 4 inci, display Retina, cameră foto de 12 megapixeli și procesorul A9 al Apple. Poți găsi iPhone SE la eMAG.