eMAG: telefoane bune pe care ți le permiți cu minimul pe economie

eMAG are o campanie de reduceri în această perioadă. La Crazy Days am căutat telefoane bune cu preț mic și am găsit câteva modele pe care ți le permiți cu salariu minim pe economie.

eMAG Crazy Days are o serie imensă de produse la prețuri mai mici. Magazinul promite reduceri de până la 40%, iar în secțiunea cu telefoane găsești modele premium lansate în ultimul an, dar și unele bune, mai ieftine. Dintre acestea din urmă am ales câteva modele bune de cumpărat.

eMAG: telefoane bune și ieftine în Crazy Days

Primul model recomandat este un Xiaomi Redmi 5 Plus. Are un spațiu de stocare de 64 GB, un procesor Snapdragon 625, 4 GB de memorie RAM și un ecran de 6 inci la rezoluție full HD+. Desigur, rulează Android, iar camera foto principală este de 12 megapixeli. Îl găsești la reducere la eMAG.

A doua recomandare este un Motorola Moto M cu 32 GB spațiu de stocare, 3 GB de memorie RAM și un ecran full HD de 5,5 inci. Rulează Android, iar camera foto este 16 megapixeli. E un telefon simplu, ieftin și cu un sistem de operare curat. Are și un acumulator de 3.050 mAh. eMAG îl are la un preț bun acum.

Este și ASUS pe listă cu un Zenfone Max Plus M1. Are 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, dar și un ecran full HD+ de 5,7 inci. Partea și mai bună a telefonului e că are două camere foto principale: 16 megapixeli și 8 megapixeli, iar cea de pe față, pentru selfie, e de 8 MP. Îl găsești cu un preț excelent la eMAG.

Nu în ultimul rând, un Samsung: Galaxy J7 (2017). Are 3 GB de memorie RAM, 16 GB spațiu de stocare, dar și un ecran S-AMOLED de 5,5 inci full HD. Are și cameră foto de 13 megapixeli. Are o baterie de 3.600 mAh. E disponibil în campania eMAG Crazy Days.