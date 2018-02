Încă nu au fost mari lansări de telefoane, abia acum începe sezonul, dar dacă nu vrei să aștepți există variante bune la eMAG încă de acum.

eMAG are un stoc considerabil de telefoane, atât unele premium, aduse pe canal oficial, cât și unele aduse prin distribuitori. De la modele chinezești decente la cel mai nou iPhone, poți găsi chiar și la preț bun un telefon. Am căutat reducerile mai însemnate, dar și modele de care să nu-ți pară rău că le-ai luat. Astfel, am făcut lista de mai jos cu cinci modele disponibile la eMAG.

eMAG: oferte la telefoane disponibile în România

Dacă vorbim de telefoane din China, prima recomandare n-are cum să nu fie OnePlus 5T. Are 64GB spațiu de stocare, memorie RAM de 6GB și un ecran de 6 inci la rezoluție full HD. Se încarcă rapid, va face trecerea la ultima versiune de Android și are un preț foarte bun pentru ce specificații oferă. Îl poți cumpăra de la eMAG cu o reducere considerabilă.

Între recomandările de telefoane chinezești se regăsește și ZTE Axon 7 Mini. Acesta are un procesor octa-core, Snapdragon 617, 3GB de memorie RAM și un ecran AMOLED full HD la 5,2 inci. Camera foto principală are 16 megapixeli, în timp ce camera pentru selfie-uri are 8MP. Bateria are capacitatea de 2.705 mAh. ZTE Axon 7 Mini e disponibil la eMAG cu o reducere de 46%.

Da, e cel mai scump telefon, dar a scăzut, între timp, sub 5.000 de lei. Da, la resigilate. iPhone X are două camere de câte 12 megapixeli, sistem de recunoaștere facială, un nou tip de ecran pentru telefoane Apple și un procesor capabil de aplicații cu inteligență artificială. Telefonul e disponibil la eMAG unde faci o economie de 750 de lei.

Dintre cele vândute de companii românești, amintesc Allview X4 Soul Xtreme. Are o baterie de 4.550 mAh, adică autonomia e cea mai importantă trăsătură, dar are și o cameră de 20 megapixeli pentru selfie. Pe spate are un ansamblu dual cu 13MP și 5MP. Ecranul este de 6 inci full HD. Acum, prețul la eMAG e redus cu 30%.

Ca model premium, Samsung Galaxy S8 Plus încă e un model foarte bun. Are 4GB de memorie RAM și un procesor Snapdragon 835, cu opt nuclee. Ai la dispoziție un ecran Infinity de 6,2 inci și o cameră de 12 megapixeli. Sistemul de operare e Android cu interfață Samsung peste. Prețul la eMAG e cu 17% mai mic.