Câte zeci de milioane de dolari a economisit gigabateria lui Elon Musk

Elon Musk a construit în Australia o baterie imensă, iar beneficiarul acesteia, compania Neoen, a publicat un raport cu privire la primul an de funcționare a acesteia.

În Australia de Sud, a fost construită acum aproximativ un an, o baterie imensă, care să ajute rețeaua electrică din regiune. Aceasta are o capacitate de 100 MW și oferă aceleași servicii ca centralele clasice, dar reușește să o facă mai ieftin, mai rapid și cu emisii zero. Sistemul e atât de eficient încât i-ar fi ajutat pe cei de la Neoen să facă economii de un milion de dolari în doar câteva zile, în ianuarie.

Compania are în grijă nu doar ceastă baterie, ci și o fermă eoliană din apropiere. Aceștia i-au contractat pe cei de la Aurecon pentru a evalua impactul proiectului. Cei din urmă au ajuns la concluzia că bateria a reușit să contribuie la economii de aproximativ 40 de milioane de dolari în rețea. Asta e și mai impresionant dacă iei în calcul costul acestei baterii imense pe care a construit-o Tesla: 66 de milioane de dolari.

Bateria face parte dintr-un plan energetic al statului, în valoare de 550 de milioane de dolari australieni. Tesla va lucra alături de compania franceză Neoen, pentru a construi bateria în 100 de zile. Dacă aceștia nu reușeau, Musk a promis că bateria va fi oferită gratuit, iar costurile, de 50 de milioane de dolari australieni, vor fi suportate de Tesla.

Musk s-a implicat în crearea acestei baterii după ce a aflat că guvernul local caută soluții pentru sistemul electric, ca urmare a unei furtuni uriașe, din septembrie 2016. Furtuna, considerată ca fiind una la 50 de ani, a lăsat peste 1,7 milioane de localnici fără curent.