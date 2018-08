De ce vrea Elon Musk să retragă Tesla de pe bursa de la New York

Elon Musk, fondatorul companiei Tesla, a anunțat pe Twitter că intenționează să retragă compania de pe bursa de la New York și că are banii necesari pentru a face asta.

După acest anunț s-au suspendat tranzacționarea acțiunilor pe Wall Street, în condițiile în care acțiunele înregistrau un plus de 7%. Tranzacționarea s-a reluat cu puțin timp înainte de închidere, iar acțiunile au închis sedința cu un avans de 11%, la 379.57 de dolari.

Musk a spus că vrea să retragă compania de pe bursă atunci când prețul unei acțiuni ar ajunge la 420 de dolari, deci la o evaluare de 82 de miliarde de dolari a companiei. Pentru a putea face asta Musk, care deține 20% din Tesla, ar avea nevoie de peste 66 de miliarde de dolari pentru a efectua tranzacția. Pentru ca Tesla să redevină o companie privată, miliardarul Musk ar trebui să realizeze cel mai mare buyout din istorie.

„”Motivul pentru acestă decizie este crearea unui mediu înconjurător pentru ca Tesla să opereze eficient, iar evoluția acțiunilor companiei la bursă sunt doar o distragere imensă și pune presiune enormă pe Tesla să facă deciziile potrivite pentru acel trimestru, nu neapărat pe termen lung”, a scris Elon Musk într-un mail adresat angajaților.

Vă readucem aminte că Elon Musk are o avere evaluată la 25.8 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, iar jumătate din această sumă provine din deținerea pe care o are la Tesla, iar cealălaltă jumătate din deținerea SpaceX. Oricum, acesta nu ar scoate bani din buzunari pentru a cumpăra Tesla de pe piață, ci va apela la o procedură numită leverage buy out, o operațiune care permite unui hlding creat special să răscumpere Tesla împrumutând bani.

Mulți s-au întrebat dacă Musk vorbește serios sau poate este o glumă. Totuși, cu puțin timp înainte de închiderea bursei, Musk a confirmat că are intenția să retragă compania de pe bursă și că decizia finală va luată în urma unui vot al acționarilor.

Dacă Elon Musk face asta atunci Tesla, care încă pierde destul de mulți bani, nu ar mai fi supusă presiunilor exterioare venite de la investitori.