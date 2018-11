Drona-rechin îți mănâncă gunoaiele ca să ne bucurăm de oceane mai curate

Oamenii de știință depun eforturi tot mai mari pentru curățarea oceanelor, iar noile tehnologii sunt un ajutor de nădejde pentru o sarcină atât de dificilă.

O dronă de ultimă tehnologie, cunoscută și sub numele de „Wall-E of the water”, ar putea fi cheia pentru curățarea oceanelor. WasteShark este o dronă de apă care reușește să aspire gunoiul din aceasta.

Poate înota până la 16 ore și printr-o singură încărcare reușește să mănânce aproximativ 500 de kilograme de gunoaie. Dispozitivul este dezvoltat de compania RanMarine, o firmă de tehnologie a mediului din Olanda care speră că dronele pot deveni un instrument de adevărat ajutor în captarea deșeurilor, înainte ca fluxul, vântul și curenții să le răspândească în ocean.

WasteSkark este pus la treabă în Dubai Marina, după ce a fost testat cu partenerul local Ecocoast pe parcursul anului trecut. Numele dronei de apă a fost inspirat de rechinul-balenă, mai precis de forma gurii mari.

Drona poate stânge obiecte plastice, resturi plutitoare și chiar vegetația inutilă sau plantele invazive. Odată ce gunoiul este adunat, este dus către un punct de colectare.

„Inspirat din natură și îmbinat cu tehnologie, WasteShark este proiectat să înoate prin apă și să își mănânce prada cu un efort minim și o eficiență maximă”, susțin cei de la RanMarine.

De asemenea, drona este echipată cu senzori personalizați care pot măsura calitatea apei. Waste Skark poate indica adâncimea, salinitatea, pH-ul și temperatura. Până în prezent, a fost folosită pentru a curăța gunoaiele din râuri și porturi.

Compania a mai precizat că drona nu reprezintă un pericol pentru pești și păsări. Firma dorește să continue să investească în WasteSkark, în funcție de cum se va descurca în Dubai.