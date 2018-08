Liviu Dragnea putea fi omorât, dacă ar fi să-l crezi

Dragnea a detaliat aseară, 22 august 2018, la Antenta 3, un scenariu rupt din filmele cu James Bond. Liderul PSD a povestit cum un grup de asasini plătiți au încercat să-i ia viața.

Dacă sperai că vor trece câteva zile fără declarații incendiare din partea Președintelui Camerei Deputaților, vei fi dezamăgit. Liviu Dragnea s-a prezentat aseară la Antenta 3 pentru a relata cele mai fascinante scenarii pe care le-ai auzit în ultimii ani de la un om politic.

”Un om foarte celebru din lume” a plătit patru străini care au stat în România trei săptămâni pentru a organiza o tentativă de asasinat la adresa lui Dragnea. Întregul șir de evenimente s-a petrecut anul trecut.„Am avut o tentativă (de asasinare-n.r) anul trecut. Au venit 4 străini au stat la Athenee Palace, au stat 3 săptămâni aici, am scăpat. Au ajuns în preajma mea (…)” Aparent, evenimentul a fost cercetat, dar dacă erai curios cum s-a încheiat filmul de acțiune, din păcate, Liviu Dragnea ”mai departe, nu știe.”

Referința subtilă la George Soroș a fost în contrast cu șirul de afirmații foarte agresive la adresa președintelui Klaus Iohannis, în prima ieșire ”pe TV” a lui Dragnea, după protestele de pe 10 august din Piața Victoriei. ”Ideea este, omul ăsta trebuie omorât fizic, ori băgat la pușcărie. Articole comandate în presa străină. Dar ce nu s-a zis despre mine, despre familia mea.”

”Ce am văzut : am văzut o tentativă de lovitură de stat eșuată. Asta se voia, asta se vorbea pe retelele de socializare. Și s-a văzut. Ceea ce a făcut Iohannis cu acel mesaj, postare pe facebook, iresponsabilă, să descurajezi jandarmii care au acționat conform legii, și tu să inciți în continuare la violențe, în minutele în care acea fată jandarm era aproape linșată de acele brute, de acele animale. Tot ce au început Orban și alții de la PNL și USR, să se ancheteze jandarmii, n-au zis nimic că au încercat să incendieze. Erau organizați. A fost organizare paramiliară. Asta am văzut: o tentativă de lovitură de stat. ”

În mod previzibil, liderul PSD a clasificat manifestațiile de la Protestul Diasporei ca fiind ”o tentativă de lovitură de stat”. ”Eu am fost marcat profund. Am crezut că va fi omorâtă fata aia. Cei care își doresc să moară cineva sunt niște criminali. Toți cei care au incitat, organizat, aceste violențe, nu protest. Că acolo au fost oameni care să protesteze pașnic, mă bat și pentru asta. Nu pot fi de acord cu violența. ”