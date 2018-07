Dragnea îl va suspenda pe Iohannis: ”100%, doar dacă nu se întâmplă vreo minune”

Dacă ai simțit că au trecut prea multe zile de când nu ai mai auzit de Dragnea, miercuri, 11 iulie 2018, președintele PSD a făcut mai multe declarații incendiare într-o intervenție la Antena 3.

La începutul acestei săptămâni, președintele Klaus Iohannis a semnat demiterea din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Gestul cu pricina a fost făcut pentru a calma intențiile lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tăriceanu de a-l suspenda din funcție pe motivul nerespectării unei decizii a Curții Constituționale. Dacă asculți însă declarațiile recente ale lui Dragnea făcute la Antena 3, este evident că liderul PSD își menține proiectul în ceea ce privește destinul președintelui României.

„La ora asta, nu știu ce să se întâmple ca acest demers să se oprească în toamnă. Dacă dintr-o dată s-ar schimba, dacă ar înțelege că mai important decât mandatul său e destinul acestei țări, lucrurile se pot schimba”, a spus liderul PSD, referindu-se la proiectul pentru suspendarea lui Iohannis.

Dragnea este atât de înverșunat pe marginea acestui subiect, încât a optat pentru ofensarea tuturor celor care se află în coaliția de guvernare, dar nu sunt de acord cu el. „Eu merg înainte fără ezitare. Cei care vor să meargă cu mine înainte înseamnă că sunt curajoși, cei care nu vor dori să meargă cu mine înseamnă că vor fi niște lași, niște fricoși.”

Probabilitatea ca demersurile de suspendare să aibă loc sunt de „100%, doar dacă nu se întâmplă vreo minune”, în opinia lui Dragnea. Din câte se pare, Tăriceanu nu și-a exprimat pe deplin acordul pe acest subiect, dar nici „n-a respins ideea”.

Șeful PSD a afirmat cât se poate de agresiv, fără nici un fundament real sau o dovadă, că președintele este implicat direct în condamnarea sa. Ignorând cu brio eficiența, verticalitatea și legalitate deciziei tribunalului care l-a condamnat cu executare, Dragnea a spus „Am dreptul să am această convingere, că sentința mea a fost dată prin presiune. Un judecător nu a cedat, ceilalți da. Nu pot să spun că am fost șocat.” Aparent, ”convingerea” sa are valoare de adevăr de 100%, restul sunt știri false.

„România are nevoie de un moment zero. Toți trebuie să înțelegem că trebuie să privim înainte, altfel, rămânem prizonierii trecutului. Nu știu dacă toți suntem în stare să o facem, dacă toți au curajul meu. Să nu mai lăsăm loc de șantaj: doar o persoană scoasă din acest angrenaj mafiot al statului paralel nu rezolvă problema. Acest angrenaj a rămas.

Trebuie un moment zero. Dacă toți vor avea curaj, România are o șansă uriasă, să scoată din teritoriul național teroarea, frica tuturor că poate fi luat oricine, oricând. Atfel, vor rămâne toată viața cu lasitatea generată de interese personale meschine. (…) În această perioadă cu cât mai mulți oameni de stat, oameni politici cu curaj sunt, această țară va avea o șansă.”

În cazul în care mai ai vreun dubiu legat de fluxul de gânduri al al lui Liviu Dragnea, cea mai recentă referință la statul paralel te ajută să înțelegi foarte bine cum vede lucrurile.