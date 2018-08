Dragnea îl atacă dur pe Iohannis după scrisoarea avocatului lui Trump

După scrisoarea lui Rudolph Giuliani, adresată președintelui Iohannis și premierului Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea s-a exprimat foarte agresiv pe Facebook.

Ziua de 27 august 2018 a fost una foarte încărcată pentru diplomația românească după o situație fără precedent provocată de Rudolph Giuliani. Fostul primal al New York-ului este avocatul lui Donald Trump de câteva luni și, deși ai fi tentat să crezi că are probleme mai importante pe cap, a înaintat o scrisoare către Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă și președinții celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu.

Scrisoarea lui Giuliani nu are nici un însemn oficial și nu există niciun indiciu că ar exprima altceva în afara opiniei sale personale. Un detaliu important care confirmă asta este prezența antetului firmei de avocatură a lui Giuliani în partea de sus a scrisorii.

Întreaga scrisoare poate fi lecturată mai jos, dar chintesența ei este că atacă eforturile DNA din ultimii ani și apără persoanele care au fost puse sub acuzare de Kovesi și Direcția Națională Anticorupție.

La scurt timp după publicarea scrisorii, George Maior a simțit nevoia să facă o declarație publică pe marginea documentului. „Un personaj spumos și extrem de combativ în discuțiile din Statele Unite, nu știu dacă mai e avocatul lui Donald Trump. În orice caz, este expresia uui lobby, inițiat de anumite forțe care sunt interesate de apărarea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justiția, asta vă spun clar”, a declarat ambasadorul României în SUA.

În mod previzibil, Dragnea abia așteptat să-și exprime opinia pe marginea acestei situații și să găsească o legătură inexplicabilă cu Statul Paralel. Pentru că nu a ajuns la niciun post TV pe parcursul serii, a redactat câteva rânduri pe pagina personală de Facebook.

„Președintele Iohannis nu mai poate pretinde că nu e nimic grav sau că încă nu a lecturat scrisoarea domnului Giuliani. O astfel de poziție nu ar face decât să întărească percepția publică larg răspândită că domnia sa este tributar Statului Paralel, pe care l-a protejat până acum”, a scris acesta.

„La fel de revoltătoare este și reacția celui care ar trebui să reprezinte interesele României în Statele Unite și care a folosit numele ilustrului senator John McCain, în încercarea de a acoperi adevărurile dureroase din scrisoarea domnului Giuliani. Domnul Maior și-a depășit în mod clar mandatul, iar din acest moment nu mai poate fi privit cu încredere de partenerii americani”, a mai adăugat Dragnea pe Facebook.

„Concluzia amară a acestei scrisori este că încrederea în sistemul de Justiție din România este serios zdruncinată în fața partenerilor externi și a investitorilor străini”, a susținut liderul PSD. Postarea integrală de pe Facebook poate fi văzută mai jos.

Ce a scris Rudolph Giuliani în scrisoarea trimisă lui Iohannis

Dragă domnule președinte Iohannis,

Vă scriu că să îmi exprim îngrijorarea în legătură cu prejudiciul continuu adus statului de drept în România, comis sub pretextul aplicării cu eficientă a legii. Acest prejudiciu afectează negativ, în mod direct, cursul investițiilor străine directe în România, deoarece niciun investitor rațional nu ar investi într-un loc în care domnia legii și sistemul legal fac subiect al manipulării făcute de cei de la putere.

Înainte de alegerea mea în funcția de primar al New York-ului, am servit ca oficial de rang înalt în Departamentul de Justiție al Statelor Unite, dețînând șefia reputatului birou de procurori din New York. De-a lungul mai multor ani, ca procuror, am investigat și urmărit personal, sau am condus acuzarea unui număr mare de cazuri de corupție publică, ceea ce a dus la condamnarea a numeroși demnitari.

După căderea lui Nicolae Ceaușescu din 1989, România a făcut pași hotărâți spre aplicarea legilor, în concordanță cu repectarea dreptului la un proces corect în regulile statului de drept. Cu toate acestea, progresele au fost subminate grav de excesele Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a României, sub conducerea fostului procuror-șef, Laura Codruța Kovesi. Aceste excese au inclus: intimidarea judecătorilor, a avocaților apărării și a martorilor; ascultarea neconstituțională a telefoanelor; mărturii silite și procese judiciare incorecte.

În plus, față de excesele făcute de DNA în numele «aplicării legii», am luat la cunoștință cu tristețe în cursul ultimelor luni despre existența «protocoalelor secrete» pe care mai multe instituții publice le-au semnat cu Serviciul Român de Informații (SRI). Acestea includ protocoale secrete cu: Înalta Curte de Casație și Justiție a României, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii.

Semnatarii protocoalelor secrete includ: Laura Codruța Kovesi, din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și George-Cristian Maior, care acum îndeplinește funcția de ambasador al României în Statele Unite, din partea SRI.

Recunosc și înțeleg importantă luptei împotriva corupției. În acest sens, încurajez România să își reafirme angajamentul de a investiga și a judeca corupția în mod cinstit, transparent, și în concordanță cu legea. O amnistie ar trebui dată celor care au fost acuzați și condamnați că urmare a exceselor DNA făcute de la implementarea protocoalelor secrete, inclusiv mai multor oameni inocenți care au fost trimiși la închisoare.

De asemenea, îndemn Guvernul României să înființeze o comisie independentă formată din judecători internaționali și experți legali, care să examineze originile protocoalelor secrete, că și impactul lor asupra Parchetului General și a judecătorilor din întreagă țară.

Pe baza rezultatelor ei, comisia independența ar putea face recomandări specifice pentru că aplicarea legii să fie întărită în România, iar Codul Penal românesc să fie reformat, pentru a preveni reapariția unor astfel de excese.

Guvernul României trebuie, de asemenea, să se asigure că judecătorii nu sunt intimidați de DNA sau de SRI. În consecință, există nevoia de a identifica sutele de dosare ale DNA despre judecători, așa cum a descris recent un adjunct al DNA, pentru a determina numele judecătorilor, acuzațiile și originea acestor acuzații împotriva judecătorilor, precum și cronologia și durata acestor dosare.

În sfârșit, secții de responsabilitate profesională ar trebui stabililte pentru Parchetul General, DNA, SRI și orice alte instituții recomandate de comisia independența, pentru a stabili standarde potrivite de comportament și răspundere, că și investigarea plângerilor împotriva acestor instituții.

România trebuie să clarifice că rămâne angajată în asigurarea proceselor corecte, transparente, și a respectării legii. Acest lucru va impune corectarea multelor abuzuri ale DNA și SRI și ar trebui să includă amnistie pentru acuzațiile și condamnările suspecte. Un astfel de angajament în respectarea legii va îmbunătăți, de asemenea, apetitul investitorilor pentru a contribui la viitorul României.

Cu respect,

Rudolph W. Giuliani, Esq.