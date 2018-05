Bărbatul care a donat sânge toată viața a salvat milioane de copii

Când avea 14 ani, australianul James Harrison a aflat că are o boală gravă și pentru a supraviețui a avut nevoie de nenumărate transfuzii de sânge. Însă această afecțiune s-a transformat într-un adevărat miracol – bărbatul a reușit să salveze peste două milioane de bebeluși de la moarte.

După ce s-a recuperat și imediat ce a devenit adult, Harrison s-a simțit obligat să dea ceva înapoi pentru ajutorul și toate transfuziile primite. În următorii 60 de ani, el și-a dedicat viața acestei cauze și a donat sânge la fiecare câteva săptămâni în diverse locații din Australia.

Pe parcurs, profesioniști din domeniul medical au făcut o descoperire uimitoare: sângele domnului Harrison conținea un anticorp rar, care a ajutat la facerea unui medicament ce luptă cu boala hemolitică din rândul bebelușilor.

