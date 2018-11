DJI Osmo Pocket e cea mai tare alternativă la GoPro Hero 7

Cei de la DJI sunt cunoscuți mai ales pentru dronele de top pe care le au în portofoliu, dar cu DJI Osmo Pocket au lansat o alternativă interesantă și accesibilă pentru GoPro Hero 7.

Majoritatea celor care cochetează cu o cameră video de acțiune se orientează de aproape un deceniu către un model mai scump sau mai ieftin de la GoPro. DJI a lansat însă un model care s-ar putea să schimbe afinitățile videografilor amatori cu bugete nu foarte generoase.

DJI Osmo Pocket camera a fost subiectul mai multor speculații în ultimele zile, dar acum a fost dezvăluită într-un cadru oficial. Camera vine la pachet cu un mecanism elaborat de stabilizare pe trei axe care îți aduce aminte de seria DJI Osmo de accesorii pentru mobile. De această dată, incoroporează însă o cameră video 4K cu 60 de cadre pe secundă și abilitatea de a imortaliza cadre statice de 12 megapixeli.

Noua cameră DJI Osmo Pocket a fost anunțat la evenimentul intitulat Because Life is Big desfășurat ieri la New York. ”Inovația se află în inima fiecărui produs pe care îl realizăm, iar DJI Osmo Pocket este aici pentru a schimba modul în care sunt imortalizate fotografii și clipuri video, nu doar de către profesioniști, dar și de către părinți, cupluri, aventurieri, călători și toți ceilalți.” A declarat Roger Luo la eveniment, președintele DJI.

Cu o înălțime de doar 10 centimetri, noul gadget ascunde la interior un senzor de 1/2,3 inci. Are două microfoane și poate imortaliza până la două ore de filme 4K fără să fie nevoie să o reîncarci. Ecranul de doar un inci de la bază este sensibil la atingere și facilitează accesul la o multitudine de funcții avansate, precum FaceTrack, care îți permite să urmărești într-un cadru o anumită față sau ActiveTrack care facilitează urmărirea de subiecte. Nu lipsesc nici opțiunile tradiționale precum Timelapse sau Motionlapse.

Ca un detaliu drăguț, camera se poate conecta la smartphone printr-un cablu USB-C sau Lightning, în cazul în care vrei să folosești ecranul telefonului ca monitor. În mod previzibil, sunt disponibile și o multitudine de accesorii opționale pentru achiziție, dar dacă te interesează doar camera, vei fi nevoit să faci o investiție de 349 de dolari. Primele unități se vor livra începând cu 15 decembrie.