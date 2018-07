Ecranul holografic ca în Star Wars, și alte filme, devine realitate

Unul dintre cele mai cool lucruri pe care Star Wars le-a adus cinematografiei, pe lângă săbiile laser, au fost hologramele. A venit momentul ca hologramele să fie folosite și în lumea reală, iar acest lucru ar putea fi posibil cu acest display.

The Looking Glass este primul display cu ajutorul căruia poți vedea holograme 3D și nu ai nevoie nici de un headset AR sau VR. Și nu te costă o avere.

The Looking Glass este un display care folosește o combinație de tehnologii de redare a luminii și de volumetrie pentru a reda aceste holograme. Compania Looking Glass a lucrat timp de patru ani de zile, iar acum a lansat o campanie Kickstarter pentru a finanța proiectul.

Display-ul redă 45 de imagini ale unui obiect 3D în același timp la 60 de cadre pe secundă și pentru a vedea imaginile și obiectele 3D nu este nevoie de un headset VR. Ceea ce este interesant este faptul că poți interacționa cu imaginile prezentate pe display, fără să atingi ecranul cu degetele.

Poți crea orice conținut 3D pentru ca apoi să fie evidențiat pe display sau poți interacționa cu ceea ce au făcut alți. Display-ul se adresează în special artiștilor grafici care lucrează cu modele 3D, arhitecților, designerilor, dar și amatorilor de tehnologie.

Compania a cerut 50.000 de dolari pentru a finaliza proiectul și doar într-o zi a strâns deja peste 290.000 de dolari pe Kickstarter. Proiectul mai poate fi finanțat timp de alte 29 de zile. Deci compania și-ar putea vedea cuferele pline pentru un început în forță.

Dispozitivul se conectează la PC cu două cabluri, unul USB-C și unul HDMI. Pentru ca totul să meargă bine, dezvoltatorii recomandă să ai un computer care să aibă un procesor echivalentul unui i5 sau mai bun, o placă video GTX 1060 sau mai bună, 4GB memorie RAM și un spațiu de stocare de 128 GB.

Display-ul va fi disponibil în două mărimi. Cel mai mic display are o lățime de 20,9 cm și o înălțime de 9,3 cm și va cântări 2,2 kg. Cea mai mare versiune are o lățime de 36,8 cm și o înălțime de 17,5 cm, iar greutatea este de 8,4 kg.

Varianta mică te costă 400 de dolari, iar pentru cea mare trebuie să dai 2.000 de dolari.