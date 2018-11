Dischetele floppy de pe ISS îți arată tehnologia ”modernă” din spațiu

Pe Pământ, s-ar putea să nu mai fi văzut o dischetă floppy de 10 ani, dar se pare că respectiva tehnologie învechită este la loc de cinste pe Stația Spațială Internațională – ISS.

De când a fost dată în folosință, Stația Spațială a găzduit un număr mare de astronauți și cosmonauți. Din acest motiv, nu este ciudat faptul că unii dintre ei au lăsat sau au uitat diverse suveniruri pe ISS. Nu te-ai aștepta însă să fie vorba de o colecție de bătrâne dischete floppy, în contextul în care, nici măcar nu mai ai un sistem pe care să le utilizezi.

Stația Spațială Internațională ar trebui să treacă printr-un proces de curățenie generală, având în vedere ce ajungi să găsești în diversele cotloane ale instalației. Cea mai recentă descoperire a fost făcută de Alexander Gerst, astronautul de la Agenția Spațială Europeană.

Încercând să se integreze un pic mai bine în locșorul său din spațiu, Gerst a început să cotrobăie prin dulapurile care nu au mai fost folosite de foarte mulți ani. Nu mică i-a fost mirarea, când a descoperit o colecție stufoasă de dischete floppy. În contextul în care ISS a împlinit 20 de ani pe 20 noiembrie, nu este absurd că au existat vreodată floppy-uri pe Stația Spațială Internațională. Nu te-ai fi așteptat însă să mai existe și acum.

Imediat după ce a făcut descoperirea cu pricina, Alexander Gerst a publicat fotografia de mai sus pe Twitter însoțită de textul ”Am găsit un dulăpior pe stația spațială care, probabil, nu a mai fost deschis de mult.” Una dintre dischete era marcată cu Norton Utilities penntru Windows 95/98, în timp ce alte aveau textul ”Dischetă cu date de suport pentru persoanele din echipaj.” Conform primelor estimări, William Shepherd și Sergei Krikalev s-ar putea să fie proprietarii originali ai dischetelor, ei făcând parte din echipajul original Expedition 1 din ani 2000, de pe ISS.

I found a locker on the @Space_Station that probably hasn’t been opened for a while… / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde… #SpaceStation20th pic.twitter.com/XOc3FS8tMm

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) November 20, 2018