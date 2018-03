Un director Facebook a dezvăluit politica îngrijorătoare a companiei

Un comunicat intern redactat de un director Facebook în 2016 s-ar putea să-ți pună cea mai mare rețea de socializare într-o altă lumină.

Andrew Boz Bosworth lucrează la Facebook de foarte mulți ani. La ora actuală este director de hardware în cadrul companiei americane. În 2016, când a scris comunicatul intern publicat de BuzzFeed, ocupa aceeași poziție. Este important de reținut că, la scurt timp după eveniment, a publicat o declarație pe Twitter prin care nu a negat la nici un nivel autenticitatea respectivului text. A spus doar că nu este de acord cu acele cuvinte și că nu a fost de acord nici în momentul în care le-a scris.

”Conectăm oameni. Punct. Din acest motiv, toată munca pe care o facem ca să creștem este justificată. Toate practicile îndoielnice de importare a contactelor. Tot limbajul subtil ce ajută oamenii să fie indexați pentru a fi găsiți de prieteni. Tot efortul pe care îl facem pentru a implementa mai multe unelte de comunicare. Munca pe care vom fi nevoiți probabil să o facem în China într-o zi. Toată. Poate costă o viață să expui pe cineva în fața unui agresor. Poate cineva moare într-un atac terorist coordonat cu uneltele noastre.”

Cuvintele scrise de Bosworth în 2016 fac o treabă foarte bună în a sintetiza politica Facebook. Ele atrag atenția asupra modului inconștient în care gigantul încearcă să se extindă în fiecare colț al mapamondului, fără să aibă în vedere consecințele grave ale unor practici la care apelează.

După ce au ajuns online cuvintele directorului Facebook responsabil de hardware, Mark Zuckerberg s-a arătat nevoit să facă niște declarații. CEO-ul companiei americane a ținut să menționeze că Boz este un lider talentat care spune lucruri provocatoare. ”Aceste declarații au fost unele cu care majoritatea oamenilor de la Facebook nu au fost de acord cu tărie, inclusiv eu. Niciodată nu am considerat că scopul scuză mijloacele.”

My statement on the recent Buzzfeed story containing a post I wrote in 2016 pic.twitter.com/lmzDMcrjv5

— Boz (@boztank) March 29, 2018