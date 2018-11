Digi dă telefoane Huawei, Samsung și Nokia la prețuri derizorii. Ce trebuie să faci

Vrei să-ți cumperi un noi telefon mobil și nu știi ce să-ți iei sau de unde? Digi îți dă telefoane Huawei, Samsung și Nokia la prețuri bune.

Digi Mobil vine cu o nouă ofertă care să te facă să te portezi de la ceilalați operatori telecom. De data acesta poți să-ți iei telefoane Huawei, Motorola, Nokia și Samsung la prețuri foarte mici.

Dacă vii cu numărul de telefon în rețeaua Digi Mobil atunci ești recompensat. Oferta operatorului telecom constă într-un avans de zero lei și 24 de rate fără dobândă la telefoanele din oferta Digi Mobil.

Clienţii care se portează de la un abonament din altă reţea vor primi 12 luni cu 50% reducere la abonament, iar clienţii care se portează de pe o cartela prepay vor primi reducerea timp de 6 luni.

Abonamentele Optim nelimitat conțin convorbiri nelimitate în toate rețelele naționale, fixe și mobile, dar și convobiri nelimitate în principalele rețele fixe din UE, SUA, Canada și China și 3000 de minute convorbiri internaţionale în principalele reţele mobile din SUA, Canada, China şi UE. Costul unui asemenea abonament este de 4,8 euro pe lună.

Printre telefoanele bune pe care le poți cumpăra cu zero lei avans se numără Huawei Mate 10 Pro cu ecran AMOLED de 6 inci, ce are un procesor Kirin 970, 6 GB RAM și un spațiu de stocare de 128 GB. Telefonul are doi senzori foto pe spate, unul de 20 MP și unul de 12 MP, iar camera frontală este de 8 MP.

Tot cu zero lei avans poți cumpăra și Nokia 7 Plus sau Samsung A8. Nokia 7 Plus are un ecran de tot 6 inci, Full HD+ ce rulează Android Oreo 8.1. Procesorul este unul Snapdragon 660 și este însoțit de 4 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare.

În cazul Samsung A8 vorbim de un telefon cu o diagonală de 5.6 inci Full HD ce are o singură cameră pe spate de 16 MP.

Dacă nu ești mulțumit de aceste telefoane atunci poți să optezi pentru un iPhone Xs 64 GB pentru care trebuie să dai un avans de 1939 de lei apoi rata lunară este de 165 de lei. Dacă vrei un Android de top atunci poți să alegi Samsung Note 9 128 GB pentru care trebuie să dai un avans de 503 lei apoi rata lunară este de 166 de lei.

Telefoanele se contractează pe 24 de luni cu abonamentele Digi Mobil Optim, cu plata integrală sau în 24 de rate fără dobandă plus avans, cu ratele direct pe factura Digi.