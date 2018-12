Digi | RCS-RDS schimbă tarifele: cât o să plătești de la 1 ianuarie și de ce

Grupul Digi | RCS-RDS va aplica tarife noi de la 1 ianuarie 2019. Toți clienții sunt afectați și mai bine să știi din timp ce te așteaptă.

De la 1 ianuarie 2019, regulile consumului de roaming se schimbă. Astfel, volumul de internet mobil care poate fi consumat în UE fără să fie taxat suplimentar va crește. Până acum, treaba asta s-a făcut în consum rezonabil. Ce era suplimentar, era taxat.

Astfel, de la 1 ianuarie 2019, în cazul depăşirii limitelor utilizării rezonabile a unor servicii în roaming, scad şi suprataxele. De la 1 ianuarie, scade cu 25% suprataxa pentru date, de la 6 la 4,5 euro/GB. Apoi, din 3 ianuarie scade cu aproximativ 7% suprataxa pentru apelurile primite, de la 0,91 la 0,85 eurocenţi/minut.

În România, grupul Digi | RCS-RDS, pentru că are tarife mici, a primit permisiunea ANCOM de-a aplica suprataxare. Dar din 3 ianuarie, se modifică și nivelul maxim al suprataxei pe care Digi | RCS-RDS este autorizată să o perceapă. Astfel, scade de la 0,91 la 0,85 eurocenţi/minut.

De ce există suprataxă la Digi | RCS-RDS

Din data de 15 iunie 2017, internetul mobil consumat în roaming în UE/SEE se tarifează, în principiu, la fel ca în România.

Însă în cazul celor mai multe dintre planurile tarifare, furnizorii pot stabili un volum de date care pot fi consumate în roaming în UE/SEE fără costuri suplimentare într-o perioadă de facturare (volum de consum rezonabil). Din 1 ianuarie, volumul de consum rezonabil va creşte cu 25% faţă de cel aplicat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018.

După depăşirea volumului de consum rezonabil, furnizorii pot să aplice o suprataxă, cum face și Digi | RCS-RDS. Asta chiar şi în cazul în care traficul inclus nu a fost complet epuizat.

În prezent, suprataxa este de maximum șase euro per GB, adică 0,6 eurocenţi per MB. Din 1 ianuarie, aceasta va scădea la maximum 4,5 euro/GB (0,45 eurocenţi/MB), fără TVA.

Ce va însemna „consum rezonabil” de la 1 ianuarie

În cazul planurilor tarifare (cartele preplătite, abonamente, extraopţiuni) care includ trafic de date nelimitat, cât şi al celor pentru care tariful calculat per GB este sub 4,5 euro (fără TVA), utilizatorii pot consuma o cantitate fixă de date în roaming în SEE, fără taxe suplimentare. Aceasta e exprimată în GB și se calculează așa: de două ori preţul cu amănuntul pentru servicii mobile într-o perioadă de facturare (fără TVA) împărțit la 4,5 euro.

Apoi, în cazul cartelelor preplătite fără resurse de date incluse (cu plata pe unitatea de consum, per MB/GB), utilizatorii pot consuma iniţial următoarea cantitate de date în roaming în SEE, fără taxe suplimentare, exprimată în GB (pe măsură ce utilizatorul plăteşte din creditul disponibil, volumul de consum rezonabil al datelor se diminuează): creditul rămas disponibil pe cartelă la intrarea în roaming în UE/SEE / 4,5 euro.

Pe site-ul ANCOM, ai un calculator. În prezent, utilizează tariful de 6 euro/GB (evident, până la finalul anului). Va fi actualizat la 4,5 euro per GB din 1 ianuarie.

Această aplicaţie oferă rezultate relevante pentru toţi utilizatorii de planuri tarifare cu acces la roaming, cu excepţia celor ai grupului Digi | RCS-RDS. Asta pentru ca e singurul operator autorizat să aplice suprataxe de roaming de la prima unitate de consum.