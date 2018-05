Telefoane de la Digi Mobil care ți-ar putea salva viața

Digi Mobil are o mulțime de telefoane în ofertă, iar unele dintre ele ar putea chiar să-ți salveze viața, deoarece sunt compatibile cu sistemul RO-ALERT.

Motorola Z2 Play este unul dintre telefoanele din oferta Digi Mobil care îți oferă acces la platforma RO-ALERT, prin care poți primi notificări instantanee cu privire la posibile dezastre naturale. În afară de asta, telefonul îți oferă un ecran de 5,5 inci, cu rezoluție Full HD, dar și o cameră foto cu senzor de 12 megapixeli. Ai la dispoziție și un procesor octa-core, de 2,2 GHz, alături de 4 GB de RAM. Telefonul poate fi găsit AICI la Digi, iar dacă îl vrei la liber, e disponibil AICI.

Samsung Galaxy A8 este un alt smartphone care te poate salva în caz de nevoie, deoarece e compatibil cu RO-ALERT. Telefonul a debutat la început de an și a fost smartphone-ul care a adus un senzor centrat și un design similar cu cel al flagship-ului de anul trecut. E o variantă bună de telefon cu design premium și cu preț bun; îți oferă un ecran Infinity, de 5,6 inci, dar și o cameră foto de 16 megapixeli. Procesorul este octa-core, iar la capitolul RAM ai la dispoziție 4 GB. Telefonul este AICI în oferta Digi, iar la liber poate fi găsit AICI.

Deși e în liga mică în comparație cu celelalte două modele, ZTE Blade A320 are suport pentru RO-ALERT. Telefonul nu impresionează neapărat prin specificații, dar e util dacă ai nevoie de ceva simplu, care să își facă treaba. Are ecran de 5 inci, iar camera principală are 8 megapixeli. Ai parte de 8 GB de memorie internă și de 1 GB de memorie RAM, iar procesorul e de 1,1 GHz. Telefonul este AICI la Digi, iar la liber poate fi luat de AICI.