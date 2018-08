Telefoane de la Digi pe care le iei cu banii de chirie

Pentru că tot se apropie sezonul mutărilor în garsoniere și apartamente, dacă ai ceva bani puși deoparte și-ți rămân după ce te muți, poate vrei un telefon nou de la Digi.

Motorla G6 Plus e un telefon destul de bun, mai ales când te uiți la preț. Ai la dispoziție un ecran generos, de 5,9 inci și cu format de 18:9. Camera foto principală e duală, cu un senzor principal de 12 megapixeli și cu un altul de 5 megapixeli. Și camera pentru selfie-uri e bună; îți oferă un senzor de 8 megapixeli. Ai la dispoziție nu doar un senzor de amprentă, ci și posibilitatea de deblocare facială. Telefonul e disponibil AICI în oferta Digi.

Samsung Galaxy A6 vine cu un ecran ceva mai mic, de 5,6 inci, însă cu un raport de aspect similar, de 18,5:9. Ai la dispoziție o cameră foto de 16 megapixeli cu f/1.7, iar cea secundară are un senzor de dimensiuni similare, dar cu o diafragmă de f/1.9. Telefonul are procesor Exynos 7870, cu opt nuclee și 1,6 GHz. Ai la dispoziție și 3 GB de memorie RAM. Telefonul poate fi cumpărat de AICI de la Digi.

Huawei P Smart vine tot cu un ecran 18:9, dar cu o diagonală de 5,65 de inci. Procesorul Kirin 659, octa-core, se descurcă destul de bine, mai ales că are alături și 3 GB de memorie RAM. Camera foto principală are senzori de 13 + 2 megapixeli, iar pentru selfie-uri ai la dispoziție 8 megapixeli. Bateria smartphone-ului are capacitatea de 3.000 mAh, iar având în vedere că specificațiile nu sunt de flagship, n-o să te trezești că bateria te lasă când ți-e lumea mai dragă. Mai multe detalii despre telefon, dar și despre prețul acestuia poți găsi AICI, în oferta Digi Mobil.