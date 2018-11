Digi Mobil cu ofertă de preț mic la trei telefoane bune

Digi Mobil încă are un sistem bun prin care să iei telefoane bune, care poate că sunt un pic peste bugetul tău. Din fericire, cele de acum sunt cu avans zero.

Dacă ultima listă de la Digi Mobil era cu telefoane scumpe pe care le poți lua la preț mai mic, acum e cazul unor modele mid-range. Am ales trei modele din actuala ofertă și toate acestea sunt disponibile prin sistemul de rate al operatorului. Astfel, plătești telefonul în 24 de luni și ai un model mai bun.

Oferta Digi Mobil cu telefoane pentru care nu plătești avans

Cel mai bun telefon fără avans de la Digi Mobil este Huawei P20. Are un ecran de 5,8 inci, folosește Android Oreo cu interfața Huawei EMUI (va fi actualizat la Android Pie), are două camere foto și opțiune dual SIM. Mai are și o baterie de 3.400 mAh. În oferta Digi Mobil, costă 116,5 lei pe lună.

Nokia 7 Plus e un alt telefon excelent. A fost lansat în această vară, are ecran de 6 inci, două camere foto, scanner de amprentă și spațiu de stocare de 64 GB. Are și baterie de 3.800 mAh. Acest model deja a primit cel mai nou Android. Costă 75 de lei pe lună la Digi Mobil.

Desigur, un model de la Samsung: Galaxy A8. Are ecran de 5,6 inci, două camere foto și o baterie de 3.000 mAh. Acesta a fost lansat la începutul anului. Costă 68,5 lei pe lună.

Cum profiți de actuala ofertă de la Digi Mobil

Digi Mobil oferă telefoanele cu plată în 24 de rate egale, fără dobândă, incluse în factură. Sunt comisioane zero pentru acordarea și administrarea creditului, se acordă pe loc în magazinele Digi selectate și poți finanța între 200 și 4.000 de lei din valoarea telefonului.

Sistemul de rate oferit de operator e prin ING Bank. Ca să poți prinde oferta, trebuie să ai cetăţenie română şi domiciliu în România, cel puțin 18 ani și maximum 61 de ani (pentru femei) sau 63 de ani (pentru bărbaţi), dar și venituri de minimum 1.000 lei, din salarii sau pensii. Mai trebuie și vechime în muncă de minimum un an şi de minimum 6 luni la ultimul angajator.

Găsești toate telefoanele și detaliile complete ale ofertei pe site-ul Digi Mobil.