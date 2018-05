Afecțiunea ciudată de care suferă oamenii dependenți de telefon

Smartphone-urile au devenit o parte aproape indispensabilă din viața noastră. Folosim telefoanele pentru a trimite mesaje, pentru a face videoclipuri, pentru a ajunge într-o anumită locație, iar pentru toate astea ai nevoie de degete – care în lumea asta au mai mult de suferit decât ai fi crezut.

Cazul unei americance eclipsează orice prieten pe care îl suspectai că este dependent de telefon și îți arată când prea mult e chiar prea mult.

Nellie Bowles a publicat un articol în New York Times intitulat „Me and my numb thumb: A tale of tech, texts and tendons”, care îți arată că unii chiar nu au limite când vine vorba de statul pe smartphone.

Aceasta vorbește despre o afecțiune de care nimeni nu ar fi trebuit să audă – „degetul amorțit”. Ea povestește cum și-a folosit telefonul în fiecare zi, până când a descoperit că are o durere suspectă la nivelul degetului drept.

Bowles descrie „degetul amorțit” după cum urmează: „o formă modernă de depresie în care tendoanele din jurul degetului s-au inflamat în urma unei încordări repetitive”. Femeia spune că, într-o zi, durerile s-au agravat.

În cele din urmă, ea a afirmat că degetul a încetat să mai „lucreze”. „Nu puteam să-mi adun puterile pentru a apăsa pe telefon. Senzația era una de amorțeală și amețeală”, a declarat Bowles.

Lucrurile nu se opresc aici, deoarece femeia spune că durerea i s-a întins și către braț. De asemenea, Bowles a afirmat că a descoperit că mulți dintre colegii și prietenii ei au avut probleme similare.

După ce au fost la medic, aceștia au aflat că suferă de o afecțiune numită Tendinita de Quervain – boală care apare atunci când un tendon este suprasolicitat din cauza mișcărilor/acțiunilor repetitive.

Poate că pare o glumă la prima vedere, dar este o afecțiune cât se poate de reală. Sanjeev Kakar, chirurg la Clinica Mayo din Minnesota, spune că a văzut o creștere a numărului pacienților care suferă de „degete amorțite” și că aceștia sunt, de obicei, adulți și persoane în vârstă.

Cazul femeii nu face decât să mai adauge o altă „boală a secolului” pe listă, alături de „selfită” și alte afecțiuni care te fac să te întrebi ce este greșit cu societatea în care trăim.