Poate că e o problemă pe care nu o să o ai vreodată, dar te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă dacă râgâi în spațiu? Cel mai probabil nu, dar ești pe cale să afli.

Spațiul poate avea efecte bizare asupra corpului uman, din moment ce oamenii nu sunt adaptați la viața fără gravitație. Un utilizator de Twitter a vrut să afle ce se întâmplă dacă râgâi în spațiu, așa că l-a întrebat pe platformă pe fostul comandant de pe Stația Spațială Internațională Chris Hadfield.

„Nu poți râgâi în spațiu pentru că aerul, mâncarea și lichidele din stomacul tău plutesc laolaltă precum niște balonașe proeminente”, a scris el. „Dacă râgâi, vomiți în gură. Și ghici unde se duce aerul blocat?”.

Problema este că, spre deosebire de Pământ, unde aerul blocat în stomac se ridică la suprafață pentru că este mai ușor decât mâncarea și lichidele din stomac, în spațiu lipsa gravitației afectează acest proces. Astfel, aerul blocat nu iese la suprafață, ci rămâne amestecat cu lichidele și mâncarea din stomac. Dacă aerul iese totuși din stomac, acesta nu vine singur. Ceea ce pe Pământ ar fi fost un simplu râgâit se transformă într-un amestec dintre râgâit și vomitat.

„Când cineva râgâie în spațiu, adeseori este ca un râgâit umed, ceea ce înseamnă că se elimină și puțin lichid”, a explicat inginerul NASA Robert Frost pe Quora. „Este ca un fel de reflux gastroesofagian”.

Există însă și o modalitate de a păcăli spațiul și lipsa gravitației, pe care a descoperit-o fizicianul și astronautul Jim Newman. Acesta a petrecut 43 de zile în spațiu și a inventat metoda „apasă și râgâie”. Scriitoarea Ariel Waldman a descris în cartea „What’s it Like in Space?” metoda astronautului: „El a descoperit că dacă apăsa un zid, putea crea o forță care imita gravitația, care îi menținea mâncarea în stomac, oferindu-i o șansă scurtă să elimine aer fără efecte secundare”.