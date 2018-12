Darksiders III păstrează linia impusă de primele două jocuri din serie și nu reușește să aducă nimic în plus genului action-adventure.

Darksiders III este un joc action-adventure care te pune în pielea unuia dintre Cavalarii Apocalipsei și de data aceasta o controlezi pe Fury, după ce în Darksiders ai jucat cu War și în Darksiders II l-ai mânuit pe Death.

Primele două jocuri au avut o recepție mixtă, atât din partea criticilor și din partea gamerilor, ceea ce a dus la vânzări mediocre. THQ, studioul care a dezvoltat primele două titluri, a intrat în faliment și licența Darksiders a fost preluată de Nordic Games care s-a transformat în THQ Nordic.

Acestea fiind zise, Darksiders III apare la șase ani de la a doua parte și este dezvoltat de Gunfire Games și publicat de THQ Nordic. Primele două jocuri au fost realizate de Vigil Games, iar cei de la Gunfire fac o treabă îndeajuns de bună pentru ca Darksiders III să se integreze în serie, însă nu aduc nimic seminifcativ genului.

Jocul nu este chiar o continuarea a poveștii, ci acțiunea se petrece cumva în paralel cu ceea ce ai făcut în primele jocuri. În Darksiders, War este chemat pe Pământ pentru că a primit semnalul că începe Apocalipsa, totuși asta s-a dovedit a nu fi adevărat și War este pedepsit pentru nesupunere.

În Darksiders II, fratele Death pleacă într-o aventură să demonstreze că War este nevinovat. Acum, în partea a treia, Fury primește misiunea a de ucide cele șapte mari păcate ce se află pe Pământul ce a fost răvășit de forțele Raiului și Iadului.

Darksiders III, un action/hack&slash cu puține elemente de RPG

La nivel de gameplay, jocul este unul destul de simplu și continuă linia trasate de primele două jocuri. Așa avem de-a face cu un action-adventure third-person cu ceva elemente de RPG și hack and slash.

Sistemul de luptă nu este unul complex și se bazează foarte mult pe evitarea loviturilor adversarilor și contraatac. Practic, de-a lungul întregului joc trebuie să apeși o serie de trei butoane: left click, right click și shift pentru evitarea loviturilor, în cazul PC-ului.

Jocul împrumută destul de mult de la Dark Souls și am fost surprins să văd că încă de la început jocul este unul greu, chiar și pe nivelul mediu de dificultate. De asemenea, m-am întâlnit repede și cu primul boss al jocului și a trebuit să o iau de la capăt de câteva ori pentru a-l înfrânge.

La fel ca în seria Dark Souls, de-a lungul jocului trebuie să fii atent la tot pasul pentru că inamicii, chiar și cei mai slabi, te pot răpune dacă nu ești atent. Nu de puține ori am murit pentru că am fost prea încrezător în mine și am fost copleșit de inamici. Am trecut și pe nivelul de dificultate easy (story) și chiar și aici lucrurile nu au fost simple.

Pornești cu atac doar pe left click apoi primești și alte puteri (flame, storm, force și stasis) pe care le poți folosi cu right click. Fiecare lovită îți crește furia pe care o poți dezlănțui într-un atac special.

În timp ce jocul aduce dificultatea ridicată a Dark Souls, Darksiders III nu reușește să aducă și nivelul de satisfacție pe care-l aveai în Dark Souls când învingeai inamicii care ți-au dat de furcă timp de 30 de minute.

Aici nu este cazul și probabil la asta contribuie și faptul că atunci când mori ești întors într-un checkpoint, care de cele mai multe ori este amplasat mult prea prost și prea în spate, iar tu trebuie să treci din nou printr-un șir de inamici pe care i-ai omorât deja. Ah, și dacă mori, pierzi sufletele pe care le poți folosi pentru a-ți progresa personajul.

Apropo de asta, elementele de RPG în acest joc sunt extrem de puține și practic poți investi în a crește viața lui Fury, în damage-ul pe care-l face cu armele și în damage-ul pe care-l face cu vrăjile. În plus, mai poți îmbunătăți armele cu diferite enhancement.

Level design-ul, la fel de simplist ca și combat-ul

După cum spunea, mecanica jocului este simplă, la fel și modul de acțiune, iar totul se petrece în niveluri destul de schematice și limitate. Acțiunea se petrece pe Pământ, însă mai mult sub pământ, decât la suprafață, iar nivelurile sunt tematice, dar mai toate simpliste și, câteodată, frustrante pentru că nu pricepi ce trebuie să faci pentru a progresa povestea. Asta pentru că jocul, pe lângă acțiune are și elemente de platformer și trebuie să sări dintr-o parte în alta pentru a trece mai departe.

La nivel vizual, jocul nu stă extraordinar, însă . Grafica este una cu tendințe de benzi desenate și mai stilizată, exact ca în primele două titluri. Fury arată bine, dar nu are același aspect impozant al lui War și Death. Animațiile și efectele special sunt realizate competent și este plăcut din punct de vedere vizual să-ți folosești abilitățile.

Am rămas puțin dezamăgit de creionarea mediilor de joc deoarece sunt generice, fără suflet, la fel ca pozele și video-urile stock. Ceea ce este realizat foarte bine sunt cele șapte păcate și personajele principale din poveste. Fiecare personaj este distinctiv și numai cum te uiți la el îți dai sema ce păcat reprezintă. De asemenea, voice acting-ul este unul de calitate.

Jocul este unul destul de scurt și l-ai putea da gata într-un weekend sau în câteva zile, dar este bine că are un oarecare nivel de rejucabilitate pentru că Darksiders III are mai multe finaluri.

Dacă ai fost fan Darksiders atunci probabil ai încercat deja titlul, dacă totuși ai chef de un action-adventure și te gândeai să-ți cumperi Darksiders III atunci eu îți recomand să mai aștepți puțin până când este redus pentru că la fel cum nu ai plăti 30 de lei pe un burger de la McDonalds, nici aici nu se justică cei 250 de lei.

Darksiders III este disponibil pentru PC, PS4 și Xbox One.