Cum treci de la Chrome la Firefox fără să pierzi datele

Timp de câțiva ani, Mozilla Firefox s-a aflat în umbra popularului Google Chrome. Odată cu lansarea Firefox Quantum, e recomandabil să-l încerci din nou.

Cei mai mulți posesorii de notebook-uri sau desktopuri folosesc Google Chrome. Nici nu contează dacă ai un PC cu Windows sau un Macbook cu macOS. Browserul celor de la Google este îndrăgit pentru fiabilitatea de care dă dovadă și pentru flexibilitatea pe care ți-o pune la dispoziție prin intermediul extensiilor și temelor. Faptul că îți sincronizează toate informațiile cu varianta de mobil a Chrome este doar un bonus.

Cu toate acestea, întotdeauna am fost de părere că este bine să ai două browsere instalate, în cazul în care unul dintre ele face mofturi sau o pagină web se vede ciudat. În trecut, am folosit Safari ca alternativă la Chrome, dar Firefox Quantum merită toată atenția. Reinventată de la zero, cea mai recentă versiune a browserului creat de Mozilla este mai sprinten ca niciodată și nu pare să facă probleme. Ca o particularitate suplimentară, sistemul de migrare al datelor din orice alt browser în Firefox este mai prietenos ca niciodată.

Dacă te-ai decis că vrei să migrezi de la Chrome la Firefox sau doar să-ți copiezi toate datele de navigare, istoric, semne de carte și parole, este suficient să ieși din browserul Google.

Pornește Mozilla Firefox Quantum și accesează secțiunea Marcare sau Bookmarks. Fă click pe afișează toate marcajele sau Show all bookmarks. În noua fereastră, în partea de sus, fă click steaua din dreapta cu un vârf de săgeată în jos. De aici, te interesează Importă date din alte browsere, ultimul buton de jos.

Apasă pe el, bifează Chrome sau Safari dacă vrei și fă un click pe Continuă. Bifează datele pe care le vrei transferat dintr-o parte în alta. Implicit sunt bifate toate. Apasă din nou pe Continuă. Așteaptă câteva momente până când îți vor fi transferate toate datele.