Cum pui parolă unui tabel în Excel, per ”sheet” sau document

În situația în care vrei să înveți cum pui parolă la un tabel în Excel, este relevant să faci distincția între multiplele tipuri de parole pe care le poți asocia unui fișier realizat în aplicația de calcul tabelar.

Microsoft Excel este una dintre cele mai complexe aplicații pe care ți le pune la dispoziție gigantul din Redmond. Având în vedere volumul foarte mare de funcții avansate incluse, este bine să conștientizezi că este destul de puțin probabil să le știi pe toate vreodată. Cu toate acestea, este recomandabil să îți asumi măcar un pic partea de securizare a documentelor.

În primul rând, Microsoft Excel facilitează protejarea cu parolă a sheet-urilor sau colilor din documentul tău, cele pe care le vezi evidențiate în colțul din stânga jos. Cu un click dreapta pe numele unui sheet, optezi pentru Protect Sheet. Tastezi o parolă, o confirmi în aceeași fereastră și lași bifate primele două opțiuni.

Din momentul în care ai făcut click pe Ok, nimeni nu va mai putea să selecteze, să modifice sau să interacționeze în vreun fel cu acea coală din Excel. Pentru a debloca sheet-ul, faci click dreapta pe numele său în stânga jos și optezi pentru unprotect. Tastezi parola setată anterior și o confirmă cu un click pe Ok.

În cazul în care vrei să afli cum pui parolă la un tabel în Excel pentru a preveni deschiderea sa de către cineva care nu o știe, începi prin a salva fișierul. În acest scop, apeși pe CTRL+S sau, din meniul File, faci un click pe Save as. În noua fereastră, tastezi numele viitorului fișier securizat și faci click în stânga butonului Save, pe Tools. Optezi pentru General Options.

În fereastra micuță, tastezi o parolă pentru a deschide fișierul în dreptul cuvintelor ”Password to open”. Dacă vrei ca Excel-ul să-ți ceară o parolă doar dacă încerci să modifici fișierul respectiv, tastezi parola dorită în dreptul câmpului Password to Modify. O confirmi după ce ai făcut click pe Ok. Salvezi fișierul în destinația dorită.