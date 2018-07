Trucuri în Excel: cum creezi liste cu valori predefinite în Excel

În cazul în care colaborezi cu cineva pe un document Excel, s-ar putea să te ajute foarte mult să înveți cum definești niște liste cu valori predefinite, pentru a restricționa informațiile care pot fi completate în fișier.

În limba engleză, există conceptul de drop-down list. Acela face referire la o serie de elemente dintr-un meniu care se ascund în spatele unui click. Este ca și cum faci click pe meniul File al unui program și îți apar în fața ochilor opțiunile File, Open, Save, Save As, Close, Exist. După ce înveți câteva trucuri Excel, poți crea un meniu similar pentru valorile care pot fi completat într-un fișier.

Dacă ai gândit niște formule și nu îți dorești ca cineva să le poată strica prin introducerea de valori într-un format care nu se pretează, în Microsoft Excel poți defini o serie importantă de restricții.

Cele mai multe dintre ele, după ce ai selectat celulele pe care vrei să aplici anumite limitări, le găsești în meniul Data, la secțiunea Data Validation. Acolo este foarte ușor să impui de exemplu ca într-o coloană să fie tastate doar numere.

După ce ai optat pentru Data Validation, în noua fereastră la Settings, este suficient să alegi la Allow – Whole Number pentru numere întregi sau Decimal, dacă lucrezi cu numere ce ar putea include valori după virgulă.

Pentru a crea un meniu cu o listă predefinită de valori, precum în exemplul de mai jos cu lunile anului, întâi, trebuie să definești lista. Tastează lunile anului într-o zonă din Excel cu care care nu plănuiești să interacționezi, poate fi și pe un alt sheet al fișierului.

Selectează celulele pe care vrei să fie aplicată restricția sub formă de meniu cu valori predefinite. Facă click pe Data, intră la Data Validation și, din meniul Allow al noii ferestre, selectează List. La Source, în colțul din dreapta jos, fă click pe butonul sub forma unui tabel micuț. Selectează valorile din fișier pe care le vrei în drop-down list.

Confirmă cu OK. Modificările se vor fi aplicat în timp real.