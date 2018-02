Este vital să știi cum instalezi Windows 10 legal, dacă ai un PC în casă și vrei să fii cât se poate de eficient în remedierea unei probleme complexe.

Cum instalezi Windows 10 este prima întrebare pe care și-o adresează un proaspăt proprietar de laptop sau desktop. În condițiile în care se vând în continuare foarte multe computere fără un sistem de operare preinstalat, ai face bine să știi cum îți pui sistemul pe picioare pentru a profita la maxim de el.

Dacă te gândești cum instalezi Windows 10, procesul a devenit din ce în ce mai simplu în ultimii ani și implică doar să ai un stick de 8GB liber pentru a-l face bootabil. În acest scop, vei folosi un utilitar gratuit de la Microsoft care îți descarcă automat kitul de instalare cu cea mai recentă versiune de Windows.

Cum instalezi Windows 10 cu Media Creation Tool

Înainte să te apuci de instalarea efectivă, ai nevoie de un sistem funcțional cu orice versiune de Windows și de un stick de minim 8GB. Dacă ai bifat aceste două puncte, accesează acest link din browserul tău preferat și apasă pe Descărcați instrumentul acum. Este important de reținut că sunt foarte mari șanse să fie în română interfața, dacă intri pe acea adresă din țara noastră.

Pornește Media Creation Tool cu stick-ul conectat și urmează pașii de pe ecran pentru transformarea stick-ului tău într-unul bootabil. Apasă pe Accept. Alege-ți versiunea de Windows pentru care ai licență și optează pentru x64 (64 de biți), dacă ai mai mult de 4GB RAM pe computer. Apasă pe Next. Dacă nu ai licență, poți să-l folosești între 30 și 90 de zile fără emoții, doar că trebuie să tolerezi un avertisment în colțul din dreapta jos, de lângă ceas, legat de faptul că sistemul de operare nu este activat.

Chiar și dacă vrei să instalezi cea mai recentă variantă de Windows 10 pe sistemul pe care rulezi Media Creation Tool, sfatul meu este să creezi un stick bootabil, decât să optezi pentru versiunea de upgrade prin intermediul utilitarului Microsoft. Astfel, dacă vei întâmpina orice problemă în timpul upgrade-ului, vei putea să-ți reinstalezi sistemul de la zero.

Ca urmare, la primul pas, optează pentru Create Instalation Media, în loc de Upgrade this PC Now. Apasă pe Next. Procesul poate să dureze destul de mult, în funcție de viteza conexiunii tale la internet.

Cum instalezi Windows 10 legal, dacă ai un stick bootabil

După ce ți-ai creat stick-ul bootabil, conectează-l la calculator și pornește-ți sistemul de pe el. În acest scop, după ce ți-ai pornit laptopul sau desktopul, s-ar putea să fii nevoit să apeși pe o tastă funcțională, de pe primul rând, precum F2, F8 sau F12. Este posibil ca Esc să-ți afișeze de asemenea meniul cu dispozitivele de boot. Alege stick-ul creat la pasul anterior și apasă pe Enter.

După câteva minute în care s-a încarcat asistentul de instalare, vei putea să repari Windows-ul pe care îl ai pe computer sau să inițiezi o instalare nouă. Optează pentru a doua variantă. Alege-ți versiunea de Windows pe care vrei să o instalezi, dacă ai mai multe disponibile pe stick. Alege partiția sau hard disk-ul pe care vrei fie instalat noul SO. Apasă pe Next și încarcă-te cu rădare.

Procesul poate dura până la o oră, în funcție de configurația hardware a computerului și va implica vreo două reporniri complete de sistem. La final, rămâne să-ți definești numele de utilizator sau contul Microsoft pe care îl vei folosi pe PC. Nu uita să rulezi Windows Update imediat după instalare, pentru a lăsa sistemul de operare să-ți caute drivere actualizate pentru sistemul tău pe internet.