Cum dezactivezi notificările de spațiu limitat pe Windows – Low Disk Space

Ar fi ideal să foarte mult spațiu pe hard disk. Dacă te-ai săturat însă de mesajele de la Windows legate de acest subiect, e bine să înveți cum dezactivezi notificările de spațiu limitat pe Windows, indiferent de versiune.

În momentul în care o partiție de pe hard disk are mai puțin de 200MB de spațiu, te confrunți inevitabil cu un mesaj de notificare în colțul din dreapta jos. Low Disk Space este titlul respectivului mesaj, în timp ce descrierea include partiția cu probleme.

Ca idee, pe partiția principală a unui PC, pe care este instalat sistemul de operare, ar fi bine să ai în permanență câțiva GB de spațiu liber. Dacă ai foarte puțin spațiu sau deloc pe C:, s-ar putea să nu-ți mai ruleze anumite programe și să primești din ce în ce mai multe erori.

Pe celelalte partiții însă, prezența unui spațiu generos este departe de a se reflecta într-o performanță sporită. Cu toate acestea, Microsoft nu-ți dă opțiunea să alegi partițiile pe care primești deranjantele avertismente.

Din fericire, dacă aceasta este o problemă cu care te confrunți constant și nu ai cum să o remediezi prin eliberarea de spațiu, ar fi bine să știi cum dezactivezi notificările de spațiu limitat. Soluția pe care o voi detalia implică editarea regiștrilor, dar are avantajul că se aplică la fel de bine utilizatorilor de Windows 7, Windows 8 sau Windows 10.

Ca urmare, dacă te-ai decis că vrei să scapi pentru totdeauna de mesajele deranjante legate de spațiu, apasă pe Start, tastează Regedit și optează pentru primul rezultat. În noua fereastră, accesează calea de mai jos: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer.

După ce ai făcut click pe Explorer în structura arborescentă din partea stângă, fă click dreapta în spațiul liber din partea dreaptă a ferestrei și optează pentru New – DWORD (32-bit) Value. Ca nume pentru noua ta cheie din regiștri folosește – ”NoLowDiscSpaceChecks” fără ghilimele. Fă dublu click pe ea și asociază-i valoarea 1. Confirmă cu OK.

Dacă întregul mecanism ți se pare prea complicat, poți utiliza cheile de regiștri din această arhivă pentru a automatiza procesul. Faci dublu click pe cheia pentru dezactivarea notificărilor de Low Disk Space sau pe cealaltă pentru a le reactiva.